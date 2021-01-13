12 معلومة حول إجراءات شركة المياه لمواجهة السدة الشتوية في مطروح

تزامنا مع بداية السدة الشتوية فى مطروح، اتخذت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بعض الإجراءات لمواجهة السدة الشتوية والمستمرة على مدار 8 أيام، حتى لا يشعر أهالى مطروح بأزمة فى مياه الشرب.

كانت شركة مياه مطروح أعلنت عن غلق ترعة النصر المغذية للمياه فى مطروح عن طريق محطة الرفع العملاقة جنوب العلمين والتى تنقل إلى مرسى مطروح مياه الشرب من خلال خط مياه الـ ال1000 وخط الـ 700 بعد ترشيحها وتنقيتها فى العليمن.

وتناشد الشركة أهالى مطروح المواطنين من أهالى مطروح حسب الدكتور إبراهيم خالد رئيس مجلس الإدارة والعضور المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، باتباع جميع التعليمات فى استهلاك المياه خلال فترة السدة الشتوية من 11 يناير والتى تنتهى فى 18 يناير الجارى.

وتنشر «الوطن»، 12 معلومة حول الإجراءات التى طبقتها شركة مياه مطروح لمواجهة السدة الشتوية.

- تقليل عدد ساعات الضخ للمياه يوميا.

- تشغيل محطة تحلية باغوش بطاقة إنتاجية 24000 م3 يوم ، وذلك باجمالى 82 ألف م3 يوم.

- تخزين المياه وتكديسها بالخزانات الأرضية الخاصة بالمنازل بسبب السدة الشتوية.

- ملىء خزانات محطة مياه جنوب العلمين بالكامل بطاقة 120 ألف م3 .

- ملىء الخزانات الخاصة بالروافع فى مناطق ومدن «العلمين، وسيدى عبدالرحمن، والضبعة، وفوكة، ورأس الحكمة» باجمالى طاقة إنتاجية 160 ألف م3.

- ملىء الخزانات الاستراتيجية بمدينة مرسى مطروح، بطاقة تخزينية 210000 م3 منها 5000 م3 فى خزانات السيريكو، و160000 م3 فى خزانات الكيلو 8 شرق المدينة.

- توفير مخزون استراتيجى من خلال محطات تحلية مياه البحر.

- تكثيف ضخ المياه للمواطنين إعطاء فرصة للمواطنين لتخزين المياه وتكديسها فى الخزانات الأرضية الخاصة بالمنازل.

- ضخ المياه إلى مدينة مرسى مطروح على محطات تحلية مياه البحر الرميلة 1، والرميلة 2، والرميلة 3 بطاقة إنتاجية 60000 م3 يوم.

- تثبيت جدول ضخ المياه على المناطق السكنية والأحياء بمرسى مطروح.

- التزام أهالى مطروح بترشيد الإستهلاك لمياه الشرب، والمحافظة عليها خلال فترة السدة الشتوية.

- استقبال الشكاوى والإستفسارات حول المياه على أرقام الخط الساخن من خلال الاتصال على رقم (125).