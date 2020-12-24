بدري: 24 محطة بديلة لمواجهة نقص المياه خلال فترة السدة الشتوية بسوهاج

استعدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج لمواجهة نقص المياه السطحية بنهر النيل خلال فترة السدة الشتوية والتي تبدأ من 27 ديسمبر الجاري حتى 20 يناير 2021 من خلال مراجعة صيانة وتشغيل جميع المحطات الارتوازية لتلبية احتياجات المواطنين خلال تلك الفترة.

صرح بذلك اللواء المهندس محمد بدري محمد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وأضاف أن هناك 24 محطة مياه ارتوازية تعمل كبديل للمحطات المتأثرة بنقص المياه بنهر النيل والترع، وذلك في مراكز طهطا وجهينة وسوهاج وأخميم والمنشاة وساقلتة وجرجا ودار السلام.

وأوضح رئيس مياه سوهاج أن من المحطات الارتوازي التي ستعمل خلال تلك الفترة محطة مياه بني حرب الارتوازي بطهطا ومحطة مياه نزه الحاجر بجهينة ومحطة مياه بلصفورة ومحطة مياه روافع القصير الارتوازي بسوهاج هذا بالإضافة الى ضخ مياه محطة مياه جزيرة أولاد حمزة بالمنشاة ومحطة مياه الحواويش القبلية باخميم ومحطة مياه الفراسية الجوفية بساقلتة ومحطة مياه الأبعادية الارتوازي بجرجا ومحطة مياه عرب العطيات الارتوازي بمركز دار السلام.

وأكد رئيس مياه سوهاج أن الخط الساخن يعمل على مدار 24 ساعة ويستقبل شكاوي المواطنين من أى تليفون أرضى على الرقم 125 ومن أى تليفون محمول على الرقم 01273195125 ومن خدمة الواتس اب على الرقم 01207125125 وأنه في حالة وجود شكاوي من انقطاع أو ضعف المياه يتم الدفع بسيارة مياه نقية لتلبية احتياجات المواطنين المائية.

وأكد رئيس مياه سوهاج على تشكيل غرفة عمليات علي مدار الساعة، لمتابعة أي طارئ يحدث.

ومن الجدير بالذكر أن مراكز طما والمراغة والبلينا لن تتأثر بالسدة الشتوية لاعتمادها على محطات مياه سطحية كبيرة وأن جميع محطات المياه السطحية التي تقع على النيل مستمرة في العمل بكامل طاقتها.