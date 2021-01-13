صور وفيديو.. تفاصيل لحظات الرعب والخوف بالدقهلية بعد انفجار تانك بنزين

لحظات من الرعب والخوف عاشتها قرية «ميت غريطة» مركز السنبلاوين، بمحافظة الدقهلية، أمس، إثر إنفجار شاحنة نقل ثقيل لنقل المواد البترولية بها، ووصل صوت الانفجار إلى القريتين المجاورتين لها «التمد الحجر، والزهايرة» وهو ما تسبب في تفحم سائق الشاحنة بداخلها.

كاميرات المراقبة ترصد الحادث

ورصدت كاميرت المراقبة في القرية حال دخول الشاحنة أحد الشوارع للدوران للخلف، وتسير الحركة في الشارع بشكل طبيعي، وتوقف أحد المواطنين في جانب الشارع حتى تمر الشاحنة، وبعد ثواني متعدودة حدث انفجار هائل، وتطايرت أجزاء من فنطاس الشاحنة في الهواء مع كتل من النيران، وأنقذت العناية الألهية الأهالي الموجودين في الشوارع، ولم تصل إليهم كتل النيران.

تأثير الانفجار يمتد للبيوت المجاورة

وتسبب دوي الانفجار في تحطيم زجاج البيوت المجاورة وتحطم أبواب الصاج لعدد من المحلات التجارية، وحدثت تلفيات في الممتلكات الخاصة بالمواطنين.

النيابة تنتقل للمكان وتأمر بنقل جثة السائق المتفحمة وتشريحها

بعد مرور 4 ساعات من الحادث، انتقلت نيابة السنبلاوين إلى مكان الانفجار، وعاينت جثة السائق «صلاح عاشور عبدالرحيم إسماعيل، من الفيوم» والتي تبين تفحمها بالكامل، فأمرت النيابة بنقل الجثة إلى مستشفى المنصورة الدولي، وانتداب الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة، هل هي الصعق الكهربائي أم بسبب الحريق.

شهود العيان: سلك كهرباء عريان سبب الحادث

واستمعت نيابة السنبلاوين إلى شهود العيان على الحريق، وأكدوا أن الشاحنة حال دورانها تلامس غطاء التانك وكان مرفوعا بأسلاك الكهرباء المكشوفة «غير معزول» مما تسبب في إحداث شرارة نزلت داخل التانك، ومع بقايا البنزين شب حريق هائل وتفحمت السيارة.

وأوضح الشهود أن دوي الإنفجار تسبب في أضرار مادية وشروخ في منزل يبعد 200 متر من محيط الانفجار.

وقال عبدالعاطي المحام، «فوجئنا بقيام شركة كهرباء الكهرباء، بمذكرة تطالب بتعويض عن تليفيات 17600 جنيه، في حين أن السيارة مصرح لها ببروز وارتفاعات، وكانت تسير في الشارع إلا أن وجود سلك كهربائي غير معزول، وعمود كهربائي خرساني مائل في طريق رئيسي، هو الذي تسبب في الحادث».

بلاغات ضد المسئولين

وأضاف المحام لـ«الوطن»، «سنتخذ الإجراءات القانونية ضد شركة الكهرباء، علاوة على الإجراءات ضد رئيس الوحدة بميت غريطة، ورئيس مركز ومدينة السنبلاوين، ومحافظ الدقهلية بصفته رئيس المجلس التنفيذي ورئيس شركة الكهرباء».

وأشار إلى أن الطب الشرعي انتهى من تشريح الجثة وجاري استخراج تصريح الدفن.

بلاغ رسمي بالحادث

وكان اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة السنبلاوين بسماع صوت انفجار ضخم بقرية «ميت غريطة» التابعة لدائرة المركز إثر نشوب حريق هائل في سيارة نقل مواد بترولية لإحدي محطات الوقود بالقرية.

وعلى الفور انتقل الرائد عمرو بكر، رئيس مباحث المركز، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين تفحم سيارة نقل مواد بترولية، ووفاة قائد السيارة، وتبين أنه أثناء قيام السيارة بالدوران للخلف تسبب أحد الأسلاك الكهربائية في إحداث شرارة كهربائية، وكان تنك السيارة به بعض بقايا المواد البترولية «بنزين» مما أدى لانفجار التنك، ووفاة قائد السيارة واحتراق السيارة بالكامل.