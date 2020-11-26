تفحم سائق في اشتعال سيارة مواد بترولية بصحراوي بني سويف

لقي سائق مصرعه بعد اشتعال النار في السيارة التي كان يقودها، محملة بالمواد البترولية، عقب انقلابها أسفل أحد الأنفاق على طريق الصعيد الصحراوي الشرقي، في نطاق محافظة بني سويف، باتجاه القاهرة، مساء اليوم الخميس.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بنى سويف بلاغاً بانقلاب سيارة نقل محملة بالمواد البترولية، تحمل لوحات معدنية رقم "ج ر ص 4675"، أسفل نفق بني سويف، على الطريق الصحراوي الشرقي، بعد بوابة تحصيل الرسوم، واشتعال النيران بها.

وعلى الفور، دفعت إدارة الحماية المدينة بعدد من سيارات الإطفاء، التي تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، كما دفع مرفق اسعاف بني سويف بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين مصرع السائق ويدعى "أحمد ح. ع."، 30 سنة، مقيم بمحافظة قنا، حيث تم نقل جثته متفحمة إلى مستشفى بني سويف التخصصي، وتم التحفظ عليها بمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.