تفحم سائق "نقل ثقيل" اشتعلت النار في سيارته بـ"صحراوي" البحيرة

لقي سائق سيارة نقل ثقيل مصرعه حرقا، اليوم الجمعة، إثر نشوب حريق في سيارته بطريق "القاهرة- الإسكندرية" الصحراوي، أمام مستشفى وادي النطرون المركزي بمحافظة البحيرة، وجرى نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وتمت السيطرة على الحريق وجاري بحث أسبابه.

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد وصول محمد جلال يوسف الكحكي، 30 عامًا، مقيم مركز إيتاي البارود، جثة هامدة، انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين نشوب حريق بسيارة نقل ثقيل بمقطورة، وتفحم قائدها.

وتمت السيطرة على الحريق، ونقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون المركزي، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

وفي وقت سابق، أصيب 6 أشخاص بجروح وكدمات وكسور وسحجات متفرقة بالجسم، في حادث تصادم سيارة رحلات وميكروباص، بطريق "دمنهور- دسوق" بدائرة مركز دمنهور بالبحيرة، وجرى إزالة آثار الحادث، ونقل المصابين للمستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.

كان مستشفى دمنهور العام استقبل 6 مصابين بجروح وكدمات وكسور متفرقة بالجسم، وبإبلاغ الجهات الأمنية بمركز شرطة دمنهور، تبين وقوع حادث تصادم سيارة رحلات وميكروباص بطريق "دمنهور - دسوق".

وانتقلت قوات الحماية المدنية بدمنهور لمكان الحادث، وجرى فتح الطريق أمام حركة سير السيارات والمركبات، بعد توقفه لأكثر من ساعة متواصلة، أحدثت شللا مروريا بالطريق.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ولقي شخصان مصرعهما، إثر حادث تصادم "لودر" بـ"توك توك"، بطريق قرية اليمنية، التابعة لمركز كفر الدوار بالبحيرة، وأزيلت آثار الحادث، وفُتح الطريق بعد توقفه، ونقلت جثتي المتوفيين لمشرحة المستشفى المركزي.

وكان مستشفى كفر الدوار المركزي، استقبل كل من: أحمد عبدالستار عبدالرحمن السيد، 20 عاما، مقيم قرية اليمنية، ونادي عبد الله محمد عوض، 20 عاما، مقيم بذات القرية، جثتين هامدتين، وجرى التحفظ عليهما بثلاجة حفظ الموتى، تحت تصرف النيابة.

وفي حادث آخر، أصيب 6 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم، صباح اليوم، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بطريق "القاهرة- الإسكندرية" الصحراوي، اتجاه القاهرة، أمام الكيلو 80، ونقل المصابين للمستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وكان مستشفى وادي النطرون التخصصي، استقبل كل من: صفاء أبو قاسم عبد الناصر، 30 عاما، وأميرة سعد ناجي، 65 عاما، ومحمد سعد ناجي، 5 سنوات، وداليا سعد ناجي، 16 عاما، ووليد سعد ناجي، 12 عاما، ورشيد بري طلبة، 80 عاما، مقيمين بالإسكندرية، وجميعهم مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.