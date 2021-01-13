من هو المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب الجديد؟

فاز المستشار أحمد سعد الدين محمد عبدالرحيم، بوكالة مجلس النواب، بعد انتخاب الأعضاء له كأحد وكيلي المجلس خلال الجلسة الإجرائية لبدء الفصل التشريعي الأول لمجلس نواب 2020-2021، و«الوطن»، ترصد أبرز معلومات عن «سعد الدين»، في السطور القادمة.

-حصل على ليسانس الحقوق والشرطة عام 1990، من كلية الشرطة - أكاديمية الشرطة - بتقدير عام جيد جدا.

ـ عمل نائبا لرئيس مجلس الدولة ومستشارا قانونيا لكل من وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية ووزير التموين والتجارة الداخلية.

- عين فى وظيفة ضابط شرطة بمديرية أمن القاهرة (قسم شرطة مدينة نصر) فى الفترة من 16/8/1990 حتى 27/5/1993.

-عين فى هيئة قضايا الدولة بموجب القرار الجمهوري رقم 198 لسنة 1993.

- ثم عين بمجلس الدولة بموجب القرار الجمهوري رقم 21 لسنة 1994.

- عمل بإدارة الفتوى لوزارات الداخلية والخارجية والعدل اعتباراً من 1 /10/ 1990 وحتى 30/9/2004.

- ندب لعضوية مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة وذلك منذ عام 2001 حتى عام 2004.

- ندب لعضوية مجلس تأديب أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى بوزارة الخارجية عام 2004.

- ندب للعمل مستشارا قانونيا لمحافظة الشرقية اعتباراً من 15/8/2004 بالإضافة إلى عمله الأصلى وفى غير أوقات العمل الرسمية حتى 1/5/2006.

- عمل عضوا بكل من المحكمتين التأديبية والإدارية لرئاسة الجمهورية وذلك اعتبارا من 1/10/2004 حتى 1/5/2006.

- أعير للعمل مستشارا قانونيا لديوان المحاسبة الكويتى لمدة 6 سنوات اعتباراً من 1/5/2006.

- تمت ترقيته إلى درجة نائب رئيس مجلس الدولة بالقرار الجمهورى رقم 2009/95 اعتباراً من 3/3/2009.

- عمل مستشارا بقسم التشريع بمجلس الدولة اعتباراً من 19/9/2012 حتى 30/9/2014.

- ندب للعمل مستشارا قانونياً لوزير التموين والتجارة الداخلية بالإضافة إلى عمله الأصلى.

ـ تولى منصب الأمين العام لمجلس النواب من ديسمبر 2015 حتى أغسطس 2019.

ـ فاز بعضوية مجلس النواب 2021 عن القائمة الوطنية من أجل مصر.