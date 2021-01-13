جوتيريش يدرس ترشيح «يان كوبيش» لمنصب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا

يدرس الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، ترشيح المنسق الأممي المعني بلبنان، يان كوبيش، لمنصب مبعوث المنظمة إلى ليبيا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ولا يزال المنصب شاغرا منذ مارس 2020، حينما أعلن المبعوث الأممي السابق، غسان سلامة، استقالته.

وقال مصدر في مجلس «الأمن الدولي» في حديث لوكالة «نوفوستي» الروسية، أمس الثلاثاء، إن «جوتيريش»، يدرس ترشيح «كوبيش» لمنصب المبعوث الخاص المعني بليبيا.

وأوضح المصدر، أن «جوتيريش» لم يقترحه بعد رسميا على مجلس الأمن الدولي للمصادقة عليه.

وفي ديسمبر من العام الماضي وافق مجلس الأمن الدولي على ترشيح المنسق الأممي الخاص المعني بالتسوية في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، فيما رفض الاخير المنصب.

وفي 3 يناير الجاري، أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز عن تأسيس لجنة استشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي.

وتلقت البعثة الأممية ما مجموعه 28 ترشيحاً وتزكية من الملتقى، فيما قررت بعثة المنظمة، توسيع اللجنة الاستشارية إلى 18 عضواً بهدف ضمان تنوع جغرافي وسياسي واسع النطاق.

وقالت وليامز، في ذلك الوقت، إن موعد الانتخابات في ليبيا المقرر في 24 ديسمبر المقبل، سيبقى ثابتاً بالنسبة إلى البعثة الأممية.

من جانبه، أعرب السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، أمسي الثلاثاء، أن أعضاء اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار الليبي لديهم فرصة للتوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل سلطة تنفيذية مؤقتة جديدة، وفقا لما ذكرته بوابة إفريقيا الإخبارية.

وفي سياق آخر، نفت شركة طيران «أجنحة الشام» السورية الخاصة ما تردد من معلومات حول نقلها مسلحين إلى ليبيا، وقالت الشركة السورية، إنها لم تنقل سوى مساعدات طبية إنسانية.

وأوضحت «أجنحة الشام»، أنها قامت مؤخرا بنقل بعض المساعدات الطبية إلى ليبيا لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، مشيرة إلى أن المساعدات مقدمة من «منظمة الصحة العالمية».