مقتل 5 جنود سوريين و11 مواليا لإيران في غارات إسرائيلية على شرقي سوريا

قتل ما لا يقل عن 5 جنود سوريين و11 عنصرا مواليا لإيران في غارات إسرائيلية على شرقي سوريا فجر اليوم، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، مقره العاصمة البريطانية «لندن»، إن الطائرات الإسرائيلية استهدفت مخازن أسلحة ومواقع عسكرية شرقي سوريا.

وأوضح «المرصد السوري»، أن الطائرات الإسرائيلية شنت أكثر من 18 ضربة جوية في المنطقة الممتدة من «دير الزور» إلى الحدود السورية العراقية في «بادية البوكمال».

وأضاف المرصد، أنه حتى الآن هناك سقط ما يقرب من 16قتيلا، 5 من الجيش السوري و11 من ميليشيات موالية لإيران، مشيرا إلى أن الغارات أسفرت عن تدمير مستودعات أسلحة.

من جانبه، ذكر مصدر أمني رفيع في حديث لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية أن الأنباء الأولية، أشارت إلى أن العدوان ناجم عن صواريخ أطلقتها طائرات من داخل الحدود العراقية.

وأكد المصدر الأمني، أن فرق الإطفاء والدفاع المدني في «دير الزور» هرعت لإخماد حرائق نتجت عن الهجوم، وفقا لما ذكرته شبكة«روسيا اليوم» الإخبارية.

وكان «المرصد السوري»، ذكر في الأسبوع الماضي، أن انفجارات دوت في «كتيبة الرادار» غرب قرية الدور بريف السويداء جنوب سوريا، التي تتواجد بها ميليشيات إيرانية وحزب الله اللبناني، نتيجة قصف إسرائيلي استهدف الموقع، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى، وفقا لما ذكرته «سكاي نيوز».

وفي 30 ديسمبر الماضي، قتل جندي سوري وأصيب 5 آخرين على الأقل خلال قصف إسرائيلي على موقع عسكري قرب دمشق، وفقا لما ذكرته شبكة«فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.

وكان نائب وزير الخارجية السوري، مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، استنكر أمس الثلاثاء، ممارساتسلطات الاحتلال الإسرائيلي القمعية بحق أهالي «الجولان السوري» المحتل والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السورية الرسمية «سانا».