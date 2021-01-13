كوارث حول العالم: زلازل في إندونيسيا واليونان.. وانفجار مصنع في الصين

شهد عدد من دول العالم، عدة كوارث بعضها طبيعيا مثل ما تعرضت له إندونيسيا واليونان من زلازل، دون الإبلاغ عن سقوط قتلى أو مصابين، كما شهدت الصين وقوع انفجار في مصنع كيماويات في شرقي الصين البلاد.

وأعلن مركز «الأبحاث الألماني لعلوم الأرض»، أمس الثلاثاء، أن زلزالا بقوة 5.7 درجة ضرب منطقة «إيريان جايا» بإندونيسيا.

وأوضح المركز الالماني، أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلو مترات، فيما لم ترد معلومات عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية.

من جانبه، قالت «إدارة الأرصاد الجوية» الماليزية في بيان، إن مركز الزلزال كان على بُعد 394 كيلومتراً غرب «جايابورا» بإندونيسيا وعلى عمق 19 كيلومتراً.

وأضاف «إدارة الأرصاد الجوية»، أن الهزة لم تسبب في حدوث أمواج المد البحري العاتية أو «تسونامي» في ماليزيا.

وفي اليونان، ضرب زلزال بلغت بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر، اليونان، وقالت «الهيئة الأوروبية المتوسطية لرصد الزلازل»، اليوم، إن الزلزال وقع على بعد 49 كيلومترا شمال غربي مدينة «باتراس» اليونانية.

وأشارت «هيئة رصد الزلازل»، إلى أن مركز الزلزال وقع على عمق 5 كيلومترات، فيما تم رصد هزات أرضية أضعف في المنطقة نفسها.

وفي اليابان، قتل 8 أشخاص وأصيب المئات نتيجة العواصف الثلجية التي ضربت عدة مناطق يابانية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية «إن أتش كيه»، أن ارتفاع طبقة الثلوج في مدينة «توياما» إحدى محافظات اليابان الواقعة في جزيرة هونشو على ساحل بحر اليابان، بلغ أكثر من متر واحد، لأول مرة منذ 35 عاما.

كما أدى التساقط الكثيف للثلوج إلى احتجاز حوالي 1200 سيارة على طول الساحل الغربي الياباني وإلى انقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل.

وفي الصين، وقع انفجار في مصنع كيماويات في مدينة «نانجينج» شرقي الصين، مساء أمس الثلاثاء، فيما تم إرسال رجال الإنقاذ إلى مكان الحادث ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «شينخوا» الصينية.

من جانبها، قالت السلطات الصينية، إن أكثر من 300 من رجال الإنقاذ انضموا إلى البحث عن 22 عاملا محاصرا تحت الأرض بعد انفجار وقع في منجم ذهب قيد الإنشاء في مقاطعة «شاندون» بشرقي البلاد.

وقال متحدث باسم حكومة مدينة «يانتاي» التابعة لـ«شاندونج» على واجهة خليج بوهاي والبحر الأصفر «بحر الصين»، إن الحادث وقع الأحد الماضي في منجم ذهب بمدينة «تشيشيا».

وأوضح المتحدث الصيني، أنه بسبب الأضرار التي لحقت بنظام الاتصالات في الانفجار، لم يتمكن رجال الإنقاذ من الاتصال بالعمال المحاصرين.