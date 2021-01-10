مقتل شخص جراء موجة ثلوج كثيفة تضرب اليابان

تقطعت السبل بأكثر من 1000 سيارة في وسط البلاد، مع استمرار تساقط الثلوج بغزارة في مناطق واسعة من اليابان، مما أجبر بعض المحافظات على طلب مساعدة قوات «الدفاع الذاتي» البرية في عمليات الإنقاذ.

وكانت وكالة «الأرصاد الجوية اليابانية»، دعت إلى توخي الحذر من المزيد من الاضطرابات المرورية بسبب تساقط الثلوج وتجمد الطرق.

وأضافت الوكالة اليابانية، أنه من المتوقع تساقط ثلوج كثيفة من المناطق الشمالية إلى الغربية على الجانب البحري من اليابان حتى صباح غدا الاثنين، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقالت حكومة محافظة محافظة توياما، على ساحل «بحر اليابان» إن نحو 50 عضوا من «الدفاع الذاتي» البرية شاركوا في أعمال الإنقاذ.

وأصيبت امرأة «25 عاما» ورجل «44 عاما» كانا عالقين في سياراتهما بالمرض وتم نقلهما إلى المستشفيات، فينما علقت شركة «سكك حديد» غرب اليابان بعض الخدمات.

وحذرمسؤولو «الأرصاد الجوية» في اليابان، من تساقط المزيد من الثلوج على طول بحر اليابان، فيما قالت وكالة «الأرصاد الجوية»، إن كتلة الهواء شديد البرودة قد تسببت في إلقاء كمية كبيرة من الثلج، خاصة في منطقة «هوكوريكو» ومحافظة «نيجاتا».

وفي 18 ديسمبر الماضي،علقت نحو 1000 سيارة وسط عاصفة ثلجية هائلة ضربت شرق اليابان متسببة في تساقط كثيف للثلوج في المنطقة، وفقا لما ذكرته صحيفة «الشرق الاوسط».

وقالت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء، في ذلك الوقت، إن عدد السيارات العالقة على طريق سريع المغطى بالثلوج شمال العاصمة اليابانية «طوكيو» ارتفع إلى حوالي 1000 سيارة.

وكان كبير أمناء مجلس الوزراء، كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية، كاتسونوبو كاتو قال في ذلك الوقت، إن الحكومة ستبذل قصارى جهدها لإنقاذ العالقين بسياراتهم.

وفي ديسمبر من العام الماضي، هطلت ثلوج كثيفة على مقاطعة «نيجاتا» شمال اليابان، وغطت الثلوج الطرقات والبيوت، وفقا لما ذكرته صحيفة «البيان» الإماراتية.