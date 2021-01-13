سماح أنور تكشف سبب إنكارها لابنها الوحيد.. «كانت بتقول إنها متبنياه»

أسرار صادمة كشفتها الفنانة سماح أنور «55 عاما» عن علاقتها بابنها الوحيد بعدما رفضت في البداية الحديث عنه باعتباره شأن يخصه هو ولكنها تحدثت عن علاقتها به وذلك خلال لقائها مع الإعلامية هبة الأباصيري في برنامج «it's Show Time» المذاع عبر فضائية «cbc».

وأشارت «أنور» أنها تزوجت في السر لترضي والديها حيث رفضا زواجها في البداية، وطلبا منها أن يكون زواجها في السر حتى لا تتعطل مسيرتها الفنية كونها كانت في قمة تألقها الفني في هذه الفترة، مؤكدة أنها تزوجت زوجها السابق وكانت «تستلطفه» وكانا أصدقاء لدرجة كبيرة جدًا، وأنه كان يحبها ولكنها لم تعتبر زواجها عن حب ولكن عن «استلطاف».

تفاصيل إنكارها لابنها

وكشفت الفنانة سماح أنور عن أنها أخفت خبر إنجابها لترضي والديها خوفًا منهما على تعطل مسيرتها الفنية، وأنها أخفت خبر إنجابها لابنها الوحيد «أدهم» البالغ من العمر حاليًا 24 عاما.

وأشارت أن البعض كان يعرف أن «أدهم» ابنها بالتبني، ولكنه كان يعرف أنه ابنها مشيرة أنها كشفت هذا السر في لقاء تلفزيوني سابق لها، ووجدت أنه لابد من الإعلان عن أن أدهم هو ابنها الحقيقي وليس بالتبني.

وأوضحت سماح أنور أنها تربت في بيت الفنان الراحل فؤاد المهندس والفنانة الراحلة شويكار، حيث كان يعاني شقيقها من مرض السرطان وذهب للعلاج في الإسكندرية وذهب معه والدها ووالدتها، وكانوا يعملون في الفن وكان أقرب أصدقائهم هما الفنان فؤاد المهندس وزوجته آنذاك الفنانة شويكار، لافتة أن المهندس وشويكار طلبا من أبيها وأمها أن تقيم معهما لحين عودتهما من علاج شقيقها، وبالفعل ذهبت للإقامة معهما في شقتهما وظلت 6 شهور.

وتحدثت سماح أنور عن التأثير الكبير للفنان الرحل فؤاد المهندس في حياتها وأنه علمها أن تحترم نفسها، مضيفة «علمني ازاي أقرقض ضوافري»، مؤكدة على التأثير الكبير للفترة التي قضتها مع فؤاد المهندس، في حياتها وشخصيتها.