سماح أنور تكشف كواليس مهرجان «أفلامها أون لاين»: انطلاقه في 20 يناير

كشفت الفنانة سماح أنور، كواليس تأسيسها لمهرجان سينمائي جديد، بالتعاون مع وزارة الثقافة، ومن المُفترض انطلاق أولى دوراته يوم 20 يناير المُقبل.

وقالت سماح أنور، لـ«الوطن» إن المهرجان يحمل اسم «أفلامها أون لاين» وتقتصر مشاركاته على الأفلام القصيرة فقط، فيما تحمل الدورة الأولى شعارًا مناصرًا للمرأة العربية، وتستقطب أفلامًا من مختلف دول العالم تدور موضوعات عن مناصرة المرأة وتتناول قضاياها المختلفة.

وأوضحت أنّ «أفلامها أون لاين» يُعد أول مهرجان مصري والوحيد برعاية وزارة الثقافة، تنطلق فعالياته عبر الإنترنت، مؤكدة أنه سيكون محفل فني وثقافي ذات صبغة عالمية، وسيستقبل مشاركات من مختلف دول العالم، لافتة إلى أنه من المُفترض الإعلان عن الموقع الرسمي بشأن استقبال الأعمال المُشاركة اعتبارًا من الأسبوع المُقبل.

وأضافت سماح أنور، أنّ الأفلام المُشاركة في المهرجان، ستُعرض أولًا على المصنفات الفنية برئاسة خالد عبد الجليل، لتصنيف جمهور الأفلام وليس لحذف مشاهد.

وأشارت إلى أنه من المُقرر تكريم الفنان محمود حميدة، والفنانة يسرا، والكاتب عبد الرحيم كمال، في حفل افتتاح الدورة الأولى، باعتبارهم من أبرز الفنانين المُساندين للسينما المستقلة، موضحة أن حفلي الافتتاح والختام مُفترض إقامتهما في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية أو المسرح المكشوف لاسيما في ظل تفشي فيروس كورونا.

وكانت سماح أنور، قد كشفت في حديث تليفزيوني سابق لها عبر قناة «dmc»، عن مدى ارتباطها بالإنترنت، لاسيما في ظل التزامها المنزل لساعاتٍ طويلة، قائلة: «أعتبر الإنترنت جامعتي المُفضلة، فأنا دائمة التعلم عبر المنصات المُختلفة».

وتابعت: «أتعلم كل جديد كما أقوم بالبحث بشكل دائم على ما أحتاجه.. الدنيا بقت متطورة، وكل الناس الإنترنت في جيبها، بيشتكوا ليه وبيدوروا على تعليم غالي ليه».

يذكر أن من أبرز أعمال سماح أنور التليفزيونية والسينمائية «ذئاب الجبل»، و«الحساب»، و«بنت مشاغبة جدًا».