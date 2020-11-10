ذكريات سماح أنور وصلاح عبدالله مع ذئاب الجبل: نجح بسبب أحمد عبدالعزيز

قال الفنان صلاح عبدالله، إنّ دور "حسني الدبيكي" في مسلسل "ذئاب الجبل"، ترشح له ممثل كبير آخر قبله، لكن حدثت ظروف واعتذر الممثل وسافر إلى خارج البلا، فأدى هو الدور.

وأضاف عبدالله، خلال لقائه مع برنامج "صاحبة السعادة"، المذاع على DMC، أنّ مسلسل ذئاب الجبل نقطة مضيئة في حياته وحياة كل من شارك به، موضحا أنّ الفضل في نجاح دوره يرجع للفنان أحمد عبدالعزيز، وأنّ جملته "متقفلش معايا أمال"، تعلق بها المشاهدون وأصبحوا يرددونها.

أما الفنانة سماح أنور، التي أدت دور "وردة بدار" في المسلسل، فقالت إنّ ذئاب الجبل يعرض منذ العام 1993 حتى الآن: "يوميا بيجيلي مسجات والناس مبتقوليش يا سماح خالص بيقولولي يا وردة".

وتحدثت سماح أنور عن المشهد الأخير من المسلسل، قائلة: "الناس بتقولي إحنا بنشوف المسلسل آلاف المرات، وكل مرة بنشوف المشهد الأخير بننهار وبنعيط، وكل مرة نقول مش هنعيط وبنعيط برضو".

ومسلسل ذئاب الجبل، إنتاج قطاع الإنتاج باتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري عام 1993، بطولة عبدالله غيث، حمدي غيث، أحمد عبدالعزيز، سماح أنور، شريف منير، محمد الدفراوي، وصلاح عبدالله، تأليف محمد صفاء عامر، وإخراج مجدي أبوعميرة.