غادة إبراهيم: «فقدت 10 كيلو من وزنى خلال فترة علاجي من كورونا»

أعلنت الفنانة غادة إبراهيم شفاءها من فيروس كورونا المستجد، بعد مرور 20 يوماً على إصابتها.

وكتبت «إبراهيم» عبر حسابها الشخصي بـ«فيسبوك»: «الحمد لله رب العالمين نتيجة البي سي أر (PCR) طلعت سلبية مع أنى عانيت خلال 20 يوماً إلا إن طلع فيه فوائد للكورونا.. غير إنها أجبرتنى على عدم الخروج مطلقاً».

وأضافت: «فقدت 10 كيلو من وزنى مكونتش عارفة أنزلهم .. الحمد لله على كل شئ قدر الله وما شآء فعل ربنا يشفي كل مريض».

غادة إبراهيم تعلن إصابتها بفيروس كورونا منذ 20 يوماً

وكانت قد أعلنت الفنانة غادة إبراهيم إصابتها بفيروس كورونا، حيث كتبت على حسابها بـ«فيسبوك»: «الحمد لله على كل شىء.. تانى يوم بروتوكول العلاج فقدت حاسة الشم والتذوق بس حالتى مستقرة وبتحسن، باقى 12 يوما وهكون كويسة بإذن الله».

وأضافت إبراهيم: «مع إنى مش بتحرك غير بالكمامة وبعقم على طول بس واضح إن الفيروس أقوى وأشرس من أى احتياطات.. قدر الله وما شاء فعل وباذن الله ربنا يسلم لكل الناس، وكورونا تنتهي من العالم».

غادة إبراهيم ابتعدت عن الوسط الفنى منذ 7 سنوات

يذكر أن الفنانة غادة إبراهيم ابتعدت عن الوسط الفنى منذ 7 سنوات، حيث كان آخر أعمالها الفنية مشاركتها بمسلسل «ابن موت» من بطولة الفنان خالد النبوى، وعلا غانم، محمد نجاتى، سميرة عبد العزيز، هيدى كرم، محمد لطفى، والفنانة الراحلة هياتم، فريدة سيف النصر، والمسلسل من تأليف مجدى صابر، وإخراج سمير سيف.

وجسد «النبوى» خلال أحداث المسلسل، دور «جابر الخواجة»، وهو شاب إسكندرانى بسيط، يدافع عن حقه وحق المظلومين.

كما شاركت غداة ابراهيم في عدد من المسلسلات والأفلام في فترة التسعينيات منها «طأطأ وريكا وكاظم بيه، قشر البندق»، لتتوالى أعمالها بعد ذلك ما بين السينما والمسرح والدراما التلفزيونية، والتي جاء من أبرزها «السندريلا، أسمهان، يوم ما اتقابلنا».