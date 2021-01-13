«التضامن» تكافئ طلاب الجامعات المتفوقين وتدعم غير القادرين: 1000 جنيه مكافأة

أكّد الدكتور صلاح هاشم مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، تخصيص حاضنات لـ«الطلاب الفائقين» أي المتفوقين والموهوبين، على مستوى البكالوريوس والماجستير والدكتوراه بمختلف الجامعات، مشيرًا إلى تنفيذ هذه الحاضنات مع الجمعية الشرعية المركزية بهدف تشجيع الطلاب ودعمهم.

مكافآت شهرية للطلاب الفائقين وغير القادرين بنحو 1000

وأضاف «هاشم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّه سيتمّ توفير مكافآت شهرية للطلاب الفائقين وغير القادرين، بنحو 1000 جنيه شهريًا للطالب المتفوق، بشرط أن يكون من الثلاثة الأوائل على مستوى الكليات، لافتًا إلى تطبيق هذه الحاضنات في 5 كليات عملية وليس كل الكليات.

مشروع الحاضنات يطبق تجريبيًا فى 10 جامعات

وأوضح مستشار وزيرة التضامن، أنَّ الكليات العملية التي يُطبق بها المشروع هي الطب، والهندسة، والصيدلة، والزراعة والعلوم، موضحًا أنَّ هذا المشروع سيُطبق تجريبيًا في 10 جامعات، ثم يتم توسيعه على نطاق 27 جامعة.

وأشار إلى أنَّ مشروع الحضانات، تُصرف من خلاله منحة لطلاب الماجستير والدكتوراه في المشروعات البحثية المتميزة جدًا، والتي لها مردود اجتماعي وعلمي متميز، مشيرًا إلى توقيع بروتوكول المشروع خلال أيام.

وأوضح أنَّ هناك وحدات اجتماعية أُنشئت بالجامعات، وبدأت العمل بالفعل، كما أن بنك ناصر بدأ يرسل موظفين لتقديم خدمات تمكين اقتصادي في جامعات حلوان، والقاهرة، وبني سويف، والوادي الجديد، وكفر الشيخ، والزقازيق، وذلك لتمكين الطلاب غير القادرين اقتصاديًا.

دعم الطلاب غير القادرين وذوي الإعاقة

ولفت «هاشم» إلى أنَّ الوحدات الاجتماعية بالجامعات تعمل على 3 محاور، هي الحماية الاجتماعية، والتمكين الاقتصادي، والرعاية الاجتماعية، وذلك لتقديم العديد من الخدمات للطلاب، لافتًا إلى أنَّ الوحدات تستهدف دعم الطلاب غير القادرين وذوي الإعاقة، من خلال تقديم خدمات الدعم النقديو العيني وتقديم الأجهزة التعويضية اللازمة.

إتاحة قروض بسداد ميسر للطلاب من بنك ناصر

وذكر مستشار وزيرة التضامن، أنَّ الوحدات الاجتماعية بالجامعات تعمل أيضًا على إتاحة قروض بسداد ميسر، من خلال بنك ناصر الاجتماعي، لإقامة مشروعات إنتاجية أو مشروعات خدمية متناهية الصغر بأقل فائدة ممكنة.