24 جامعة حكومية تنشئ وحدات اجتماعية للطلبة غير القادرين

قدمت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، بروتوكول تعاون بين الوزارة ورؤساء 24 جامعة حكومية، لإنشاء وحدات اجتماعية داخل الجامعات لخدمة الطلاب غير القادرين ولذوى الاحتياجات الخاصة وهذه الجامعات هي:

- عين شمس

-حلوان

- الفيوم.

- بني سويف .

- أسوان.

- الأقصر .

- جنوب الوادي .

- سوهاج .

-أسيوط.

- المنيا.

- الوادي الجديد.

- السادات.

- المنوفية.

- دمنهور.

-الزقازيق.

- كفر الشيخ.

- مطروح.

- الإسكندرية.

- بورسعيد.

- قناة السويس.

- طنطا.

- بنها.

- المنصورة.

- السويس.

وتستهدف الوحدات التي تم الاتفاق على إنشائها في الجامعات الـ 24 :

- دعم الطلاب غير القادرين والطلاب ذوى الإعاقة، من خلال تقديم خدمات الدعم النقدي والدعم العيني والأجهزة التعويضية اللازمة.

- إتاحة قروض ميسرة السداد وفقاً للإجراءات المتبعة ببنك ناصر الاجتماعى، وذلك لإقامة مشروعات استثمارية أو إنتاجية أو خدمية متناهية الصغر بأقل فائدة ممكنة.

- تقديم التسهيلات اللازمة لاشتراك واستفادة طلاب الجامعات من الأنشطة البحثية التى ينفذها المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية وكذلك منشوراته.

- الوحدة تهدف إلي تعزيز روح الانتماء والمواطنة والتطوع والمشاركة في العمل العام وفي التنمية، وبالتالي زيادة معدلات الاستثمار في البشر.

- طرح فرص مساهمة بنك ناصر داخل الجامعات في التوسع في الشمول المالي وحث الروح الاقتصادية والتمكين الاقتصادي لدى شباب الجامعات.

- إذكاء الوعي العام لدى طلاب الجامعات مما يعزز قواعد العدالة الاجتماعية التي تضعها القيادة السياسية على قائمة الأولويات.

من جانبهم، ثمَّن رؤساء الجامعات الدور الكبير الذي تلعبه وزارة التضامن الاجتماعي، وأوضحوا أن البروتوكول سيؤدي إلى تكامل جهود خدمة المجتمع التي توسعت فيها الجامعات في السنوات الأخيرة وتوحيد قواعد البيانات، كما سينظم عديد من الخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي.

إلزام الطلاب بتعليم أربعة أفراد قبل التخرج وتساهم الوزارة في تغطية التكلفة

وأشار عدد من رؤساء الجامعات لأهمية التوسع في جهود محو الأمية من خلال إلزام الطلاب بتعليم أربعة أفراد قبل التخرج على أن تساهم الوزارة في تغطية التكلفة، وذلك بالتنسيق أيضاً مع الهيئة العامة لتعليم الكبار.

وأكدت "القباج"، أن الوزارة قدمت دعما كبيراً في تأهيل المدن الجامعية، وتوفير المفروشات، بالإضافة إلى توفير المياه والغذاء وعبوات النظافة الشخصية وذلك بالتنسيق مع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.