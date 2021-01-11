60 سنة للرجال و50 للسيدات.. شروط «التضامن» للالتحاق بأندية المسنين

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن أندية المسنين تعد مراكز نهارية يتم من خلالها تقديم الخدمات المختلفة لكبار السن، و تقديم مختلف برامج الرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية، مشيرة إلى أن هناك 192 ناديا، يستفيد منها نحو 37 ألفا و800 شخص بنسبة إشغال 80%.

4 شروط للالتحاق بأندية المسنين

ووضعت الوزارة عدة شروط للالتحاق بالأندية كالتالي..

- أن يكون السن من 60 سنة للرجال و50 سنة للسيدات.

- حسن السير والسلوك.

- التعهد بعدم مخالفة التعليمات واللوائح وذلك بعد موافقة لجنة الإشراف على عضويته.

- تسديد رسوم القيد والعضوية.

إجراءات الحصول على الخدمة

على المسن الراغب بالاشتراك بالنادي تقديم المستندات التالية:

- سحب الاستمارة من وزارة التضامن الاجتماعي أو مديرية التضامن الاجتماعي التابع لها محل إقامة المسن.

- تقديم الاستمارة إلى النادي المراد الالتحاق به.

- دفع رسوم الاشتراك.​

- تقديم صورة بطاقة شخصية أو عائلية أو جواز سفر+ الأصل للاطلاع.

- عدد (2) صور شخصية حديثة، وذلك للالتحاق بالأندية المتواجدة في الأماكن التالية AppData/Local/Temp/عناوين+اندية+المسنين.

إعداد لائحة نموذجية جديدة لمهنة رفيق المسن

وعقدت وزارة التضامن الاجتماعي، ورشة عمل لمناقشة مقترح لائحة منظمة لعمل رفيق المسن، فنيا وماليا، مشيرة إلى أنه يتم إعداد لائحة نموذجية جديدة لمهنة رفيق المسن وجار الانتهاء منها، كما تم التنسيق مع جامعة حلوان لإعداد وتنفيذ الحقيبة التدريبية الخاصة بمشروع رفيق المسن.