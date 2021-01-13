حي السويس: منع تجديد تراخيص السيارات حال رفض دفع غرامة غسلها بالشارع

أكد حي السويس في بيان له، اليوم، عدم تجديد تراخيص السيارات المحرر ضدها محاضر بيئة، إلا بعد سداد قيمة الغرامة، التي قام الحي بتحريرها وفقًا لأرقام السيارات، وطالب الحي، في بيانه، المواطنين بالإمتناع عن غسل السيارات في الشوارع حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

ونبّه مسئولو الحي علي المواطنين، بأنه لن يسمح بتكرار غسيل السيارات في الشوارع، فيما طالب المحافظ رؤساء الأحياء بتنفيذ حملات لمنع إهدار المياه وتحرير محاضر فورية للمخالفين، وأشار مصدر بالمحافظة إلى أن حى السويس حرر محاضر بيئة لمواطنين بعد ضبطهم يغسلون سياراتهم في الشوارع الأمر الذي يتسبب في إهدار المياه.

من جانب أخر، شنت محافظة السويس حملات برئاسة العميد علاء إسماعيل مدير عام مشروع الأسواق والورش بالمحافظة ومسؤولي الأسواق وشرطة المرافق، أسفرت عن غلق وتشميع 46 محلا بسوق الأنصاري و14 ورشة نجارة بمنطقة الورش، بالإضافة إلى غلق 15 محلا بسوق المثلث، لعدم سداد المتأخرات المالية ومستحقات الدولة.

كما شنت رئاسة حي فيصل حملة على المقاهي والكافيهات لمتابعة الالتزام بالاشتراطات البيئية واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا وجرى التنبيه على المحلات التجارية والكافيتريات بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ومراعاة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات حرصا على صحة وسلامة المواطنين.