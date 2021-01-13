طقس غائم واستمرار حركة الصيد في بورسعيد

خيمت الغيوم على سماء بورسعيد وسط طقس دافىء وارتفاع في نسبة الرطوبة، وصلت إلى 73 % ونشاط ملحوظ للرياح، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية استمرار حالة الطقس، اليوم وغدا، مع إحتمال ضعيف لهطول أمطار، وحذرت من عودة طقس مائل للبرودة.

وأعلن مصدر مسئول بميناء الصيد البحري استمرار حركة الصيد فى الميناء، موضحا أن مراكب الصيد خرجت فجرا ولم تتلق إدارة الحركة أية استغاثات أو مشكلات تواجه الصيادين داخل الغاطس.

وأعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالي حركة السفن، اليوم، بلغ 20 سفينة ما بين دخول وخروج ورسو على أرصفة الموانىء.

جاء ذلك في بيان للهيئة، اليوم، أوضحت فيه أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 3 سفن حاويات وخروج سفينة واحدة، إلى جانب 6 سفن على الأرصفة، ومن المنتظر دخول 3 سفن أخرى، بينما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتي حاويات، وتواجدت على الأرصفة 3 حاويات وحاوية بضائع عامة.

وأشار بيان الهيئة الإقتصادية إلى أنه جار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.