طقس مائل للبرودة واستعدادات مكثفة لنوة عيد الميلاد في بورسعيد

شهدت بورسعيد طقس مائل للبرودة، اليوم، وإنخفاض ملحوظ في درجات الحرارة التي وصلت إلى 14 درجة في الصباح، أثرت على حركة المارة فى الشوارع والأسواق التجارية وميناء الصيد البحري، وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من الطقس السئ ضمن نوة عيد الميلاد، ونصحت بضرورة إرتداء الملابس الثقيلة.

وطالب اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد رؤساء الأحياء والتنفيذين بالمحافظة باستمرار تطهير بالوعات صرف مياه الأمطار وإجراء عمليات الصيانة اللازمة لها، وتوفير سيارات شفط مياه الأمطار، كما شدد على الإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وسرعة التفاعل مع شكاواهم، كما وجه بمتابعة كافة المشروعات الخدمية والتنموية في نطاق كل حي.

من جانب آخر أعلن مصدر مسئول بميناء الصيد البحري ببورسعيد إغلاق الميناء حال عدم استقرار الطقس، وأوضح أن مراكب الصيد ستدخل عصر اليوم إلى رصيف الميناء، وحذر الصيادين من الإبحار في هذه الأجواء ،خاصة الصيد الفردى أو المراكب الصغيرة لما يشكله من خطورة على حياتهم، مشيرا إلى إرتفاع الأمواج في البحر المتوسط إلى 4 أمتار، كما بلغت سرعة الرياح 22 كيلومتراً في الساعة، بينما أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن حركة الملاحة مستقرة، وأن إجمالي حركة السفن اليوم ٢١ سفينة.

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول ٣ سفن حاويات ومغادرة ٤ سفن ومتواجد علي الأرصفة ٣ سفن ومن المنتظر دخول ٤ سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتي حاويات ومغادرة سفينة ومتواجد علي الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينة حاويات وسفينتين بضاعة عامة.وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.