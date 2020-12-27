مدرب منتخب مصر للكرة النسائية: قلة من المجتمع وراء التنمر بنا

قال أحمد رمضان، المدير الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية، إنه تلقى العديد من الاعتذار والحب من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي بعد حالات التنمر التي واجهها ممن اعتبرهم «قلة في المجتمع»، موضحًا أنه لا ينظر إلى هذا الجانب السلبي بل ينظر إلى الجانب الإيجابي دائما من دعم المصريين وحبهم له.

رمضان: لا أرد على التنمر بي وبالمنتخب.. أوكل شرفاء مصر بالرد بدل مني

وأضاف «رمضان»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، مع الإعلامي سيد علي، على شاشة «الحدث اليوم»، أنه لا يرد على حالات التنمر بل يعمل على التركيز في عمله ويوكل شرفاء مصر في الرد بدل منه، موضحًا أن لاعبات الكرة النسائية حصلن على مراتب عالية من التعليم ومنهن من يلعبن في إسبانيا وأمريكا.

تغيب 8 لاعبات من منتخب مصر وراء هزيمتنا أمام لبنان

وأشار المدير الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية، إلى أن المنتخب لعب في الآونه الأخيرة مبارتين أمام منتخب لبنان، وفي المباراة الأولى فاز فيها منتخب مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، بينما في المباراة الثانية فاز فيها منتخب لبنان، وذلك بسبب تغيب 8 لاعبات من منتخب مصر بسبب الإصابات وكذلك عدوى كورونا.

كابتن منتخب مصر للسيدات مثلها الأعلى رمضان صبحي

وأوضح أن المنتخب المصري على مستوى عالٍ جدًا، حيث استطاع أن يهزم المنتخب اللبناني الذي وصل إلى سنتين من تكوين الفريق وحصل على بطولة غرب آسيا، وأنها أول مبارة يتعرض فيها منتخب لبنان للخسارة هي أمام المنتخب الوطني المصري، مؤكدًا أن اللاعبة ندى خالد كابتن المنتخب المصري للسيدات مركزها في الملعب الدفاع، ومثلها الأعلى محليًا هو رمضان صبحي وعالميًا محمد صلاح، «هي بتلعب بالقدمين كويس، بس الأفضل بالنسبة ليها هي اليمين».