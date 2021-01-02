تعرف على مواعيد «مونديال اليد»: البداية مصر وتشيلي 13 يناير

تشهد مصر أهم حدث رياضي في الثالث عشر من شهر يناير الجاري 2021، حيث تنطلق فعاليات مونديال كأس العالم لكرة اليد بمشاركة 32 منتخبا لأول مرة في تاريخ تنظيم البطولة، والذي يعتبر الحدث الأهم رياضيا في العالم في ذلك التوقيت، لاسيما بعد أن ألغيت كل البطولات الدولية، وآخرها بطولة كأس العالم للناشئين وللشباب لكرة القدم، والتي كان من المقرر أن تنظمها بيرو وأندونيسيا على الترتيب، في مايو المقبل، بسبب الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، في ظل الموجة الثانية العاتية لجائحة فيروس كورونا كوفيد 19.

إجراءات لسلامة المشاركين

وحرصت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على تنظيم وإقامة البطولة في موعدها المحدد مسبقا، في ظل إجراءات احترازية فنية وطبية على أعلى مستوى من الأمان، لضمان سلامة كل اللاعبين والمشاركين في المونديال.

مواعيد البطولة

و«الوطن» تستعرض جدول مواعيد مباريات وأدوار المجموعات في المونديال، في الدور الأول، والأدوار النهائية على النحو التالي:

- 13 يناير: مباراة وحيدة (مباراة الافتتاح بين منتخبي مصر صاحب الأرض وتشيلي).

-14 يناير تنطلق باقي مباريات المجموعات على أن ينتهي دور المجموعات التمهيدي يوم 19 يناير.

دور المجموعات الرئيسي على النحو التالي :

- ينطلق من 20 يناير حتى يوم 25 يناير

- تقام مباريات هذا الدور على صالات 3 استادات هي:

1- صالة ستاد العاصمة الإدارية (المجموعة الأولى).

2- صالة 6 أكتوبر (المجموعة الثالثة).

3- صالة ستاد القاهرة الدولي (المجموعتان الثانية والرابعة).

مباريات الترتيب بين المنتخبات

- (المجموعة الأولى) تقام على صالة 6 أكتوبر.

- (المجموعة الثالثة) تقام على صالة العاصمة الإدارية.

-(المجموعتان الثالثة والرابعة) تقام على صالة ستاد القاهرة الدولي.

كأس الرئيس الشرفية

-تقام يوم 27 يناير مباريات كأس الرئيس الشرفية بين أول 4 فرق مجموعتي الترتيب، وهي البطولة الشرفية التي ستستضيفها صالتا 6 أكتوبر والعاصمة الإدارية.

مواعيد الأدوار النهائية للمونديال

تنطلق يوم 27 يناير مباريات دور الـ8 في البطولة على النحو التالي:

- تقام في دور الـ 8، مباراتان في ستاد القاهرة، ومباراة في صالة 6 أكتوبر ومباراة أخرى في العاصمة الإدارية.

مواعيد مباريات نصف النهائي ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع باستاد القاهرة

- 29 يناير تنتقل منافسات المونديال إلى صالات ستاد القاهرة، حيث تقام مباراة نصف النهائي.

- 31 يناير تقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

- 31 يناير تقام المباراة النهائية في نفس اليوم بعد انتهاء مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.