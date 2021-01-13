تفاصيل أول 24 ساعة لـ«ملوك النص» حسام غالي وحازم إمام في مجلس النواب

خطف نجما قطبي كرة القدم في مصر، حسام غالي كابتن النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقا، وحازم إمام كابتن نادي الزمالك والمنتخب سابقا، الأضواء مع الظهور الأول في تحت قبة مجلس النواب، أمس في الجلسة الإجرائية للمجلس، والتي شهدت أداء اليمين الدستورية للأعضاء وانتخاب رئيس ووكيلي المجلس.

وحرص حسام غالي وحازم إمام، اللذان خاضا مشوارهما الكروي في مركز متقارب من دائرة المنتصف داخل المستطيل الأخضر، أحدهما بالفانلة الحمراء والآخر بالفانلة البيضاء، على الحضور معاً إلى مجلس النواب في توقيت متزامن، كما جلسا على مقعدين متجاورين في جلسة أداء القسم، والذي أداه حازم إمام أولاً ثم تلاه مباشرة حسام غالي. وتنص المادة (37) من قانون مجلس النواب، على أن «يؤدى عضو مجلس النواب قبل مباشرة عمله أمام المجلس اليمين الآتى نصها: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».

نجما الأهلي والزمالك يحرصان على الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا

وحرص نجما الأهلي والزمالك على الالتزام بالإجراءات الوقائية التي نبهت عليها رئيسة الجلسة الإجرائية للمجلس أمس، النائبة فريدة الشوباشي، حيث ظهر غالي وإمام بالكمامة منذ حضورهما إلى قاعة المجلس حتى مغادرة المبنى، كما حرص عدد من أعضاء مجلس النواب، لاسيما الأعضاء الشباب الذين يمثلون حضوراً كبيراً داخل المجلس، على التقاط الصور التذكارية مع «غالي وإمام» خارج قاعة المجلس، باعتبارهما نجمين محببين للجماهير، ويتمتعان بسلوك أخلاقي راقٍ أشاد به الجميع على مدار مشوارهما الكروي.

المناقشات الرياضية تسيطر على اللقاءات الجانبية لـ«غالي وإمام»

وجمع غالي وإمام، المعينين في مجلس النواب بقرار جمهوري ضمن قائمة الـ28 معيناً، لقاءً جانبياً مع الكابتن محمد عمر المدير الفني السابق لنادي الاتحاد السكندري، وأحد نجوم كرة القدم القدامى، والمعين أيضاً في مجلس النواب، حيث تصافحوا معاً وتبادلوا التهانئ مع بعضهم، وسيطرت بعض المناقشات الرياضية خلال لقائهم دون التطرق لموضوعات سياسية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر الجمعة الماضي قرارا جمهوريا رقم 4 لسنة 2021، نشر في الجريدة الرسمية، وجاء به دعوة مجلس النواب للانعقاد، في يوم الثلاثاء، كما شمل القرار أسماء الـ28 نائبا الذين تم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية في مجلس النواب.

وشهدت الجلسة الإجرائية لمجلس النواب انتخاب المستشار حنفي جبالي رئيس المحكمة الدستورية الأسبق، رئيسا للمجلس بأغلبية 508 أصوات بعد منافسة مع 3 مرشحين آخرين على المنصب، كما تم انتخاب أحمد سعد الدين ومحمد أبوالعنين، وكيلين للمجلس.