حازم إمام وحسام غالي يتسلمان كارنيه عضوية مجلس النواب (صور)

انتهت الأمانة العامة بمجلس النواب من استخراج كارنيهات العضوية للنواب المعينين وعددهم 28 نائبا. وكان آخر من تسلموا كارنية العضوية من النواب المعينين، هو النائب حازم إمام نجم نادي الزمالك السابق والمنتخب المصري، فيما سبقه النائب حسام غالي نجم نادي الأهلي السابق ومنتخب مصر، الذي تسلم كارنيه العضوية اليوم أيضا.

وحرص المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب على استقبال جميع النواب المعينين الذين بدت عليهم سعادة الاختيار لهذا العمل من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وشهدت أروقة البهو الفرعوني وهو المكان الذي خصص لاستقبال النواب المعينيين، حالة من الحب والود الكبيرين التي جمعت بين المستشار إبراهيم الهنيدي عضو مجلس النواب بالتعيين ووزير شؤون مجلس النواب الأسبق، وبين المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب.

حيث جمعهما العمل منذ سنوات سابقة خلال إعداد قوانين الانتخابات وكذلك ملف العدالة الانتقالية. وحرص «الهنيدي» و«فوزي» على التقاط الصور التذكارية.

وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي عضو مجلس النواب عقب استخراج كارنيه العضوية، اليوم، أنه مهموم بملف إجراءات التقاضي وسيعمل على ادخال تشريعية تخص إنهاء المشكلات التي يواجهها المتقاضين.

يأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه المجلس خلال ساعات قادمة لعملية تعقيم شامل لكل منشآته والملحقات التابعة له. وتتولى القوات المسلحة عملية التعقيم الوقائي.

ويستعد مجلس النواب لانطلاق أعماله في الفصل التشريعي الجديد، بعد غد الثلاثاء. وستشهد هذه الجلسة إجراءات أداء اليمين الدستوري للنواب حيث نصت المادة 104 من الدستور، على أنه يشترط أن يؤدي العصو أمام مجلس النواب، قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».

كما ستشهد انتخاب رئيس المجلس والوكيلين لمدة فصل تشريعي كامل.