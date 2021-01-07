الكابتن محمد عمر "والد الشهيد" لـ"الوطن": تعييني بالنواب وسام على صدري

أعرب الكابتن محمد عمر، والد الشهيد شريف عمر، المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري الأسبق، عن سعادته بتعيينه في مجلس النواب، واصفاً القرار بأنه "وسام على صدره".

وأضاف "عمر" في تصريحات لـ"الوطن": "ربنا يكرمنا ونقدر نخدم البلد من هذا المكان قدر المستطاع، لأن هذه مسؤلية كبيرة وغير متوقعة وإن شاء الله نكون قدر المسئولية ونقدم ما فيه الخير لبلدنا وكل المصريين".

القائمة الكاملة لتعيينات مجلس النواب

وجاءت القائمة الكاملة بأسماء المعينين في مجلس النواب والتي شملت 28 اسما كالتالي:

عماد خليل كامل

عادل عبد الفضيل

محمد سعد عوض الله

المستشار إبراهيم الهنيدي

منصف نجيب

درية شرف الدين

حسام غالي

نيفين الطاهري

عبلة الألفي

الشيخ علي جمعة

جمال السعيد

فخري الفقي

محمد عمر الزيات / والد شهيد

محمد زكي أبو حسن

الشيخ سالم مراحيل

دينا إسماعيل

دينا عبد الكريم

إيمان العجوز

هدى عبدالستار

منال هلال

ندى الألفي

فرحة الشناوي

آية مدني

نادية السعدني

جيهان زكي

سحر عطية

كريم سدراك

دينا أحمد إسماعيل

تفاصيل الجلسة الإجرائية لمجلس النواب الجديد

ومع بداية الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب، الأسبوع المقبل، تشهد الجلسة الإجرائية الأولى من دور الانعقاد الأول، عدة أمور يجب حسمها قبل أن يبدأ المجلس عمله التشريعي لمدة 5 سنوات متتالية.

وينظم هذه الإجراءات قانون اللائحة الداخلية للمجلس بشكل مستفيض باعتباره المنوط بتحديد اختصاصات المجلس والمحافظة على النظام داخله، وتحديد حقوق وواجبات الأعضاء، والإجراءات والأعمال البرلمانية، والعلاقة بين المجلس وغيره من السلطات والجهات.

أكبر الأعضاء سناتأتى أولى هذه الإجراءات رئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا للجلسة الافتتاحية، ويعاونه أصغر عضوين بالمجلس.

ويتولى رئيس المجلس المؤقت أمرين هامين في بداية الجلسة الإجرائية، وهو دعوة النواب لأداء اليمين الدستوري وهى الخطوة الثانية التي يكتسب بموجبها مهام العضوية البرلمانية.

ويعقب ذلك فتح باب الترشح لمنصب رئيس المجلس، وهي الخطوة الثالثة لصحة انعقاد الجلسة الإجرائية وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التي يحددها، ويجرى الانتخاب بالاقتراع السري في جلسة علنية أو أكثر.

ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، الذى يبدأ في مباشرة مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه، وتتوقف الجلسة للحظات يتم فيها تسليم المهام من الرئيس المؤقت للجلسة الإجرائية إلى رئيس المجلس المنتخب لمدة الفصل التشريعي.

ويعقب ذلك فتح الباب لإجراء الانتخابات على منصب وكيلي المجلس وهي الخطوة الإجرائية الرابعة، وتتم نفس الإجراءات التي شهدتها الانتخابات على مقعد رئيس المجلس.