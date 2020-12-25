مع نهاية 2020.. محافظة قنا تنهي مشروعات بتكلفة 10 مليارات جنيه

أيام قليلة على انتهاء عام 2020، والذي أنجزت فيه محافظة قنا، عشرات المشروعات المهمة في مجال الكباري والطرق ومياه الشرب والصرف الصحي والصحة والعدل، بلغت تكلفتها نحو 10 مليارات جنيه.

محور الشهيد الرائد باسم فكري على نهر النيل

تبلغ تكلفته حوالي 1.5مليار جنيه ويبلغ طـوله 19 كم، وعرضه 21 مترا، بواقع 2 حارة مرورية، ويضم المحور 15 كوبرى بطول 2270 مترا، و15 نفقا بطول 460 مترا، منها عدد 6 كبارى رئيسية، وذلك على نهر النيل بين قوص ونقادة، وتم الانتهاء منه بشكل كامل ويعمل تجريبيا حاليا.

مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي

وتبلغ إجمالى الاستثمارات فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى 6.4 مليار جنيه، حيث تم تنفيذ 58 محطة مياه شرب كما يجرى استكمال تنفيذ 37 محطة وشبكة مياه، كما تم تنفيذ 5 مشروعات فى قطاع الصرف الصحي.

كما يجرى استكمال تنفيذ 26 مشروعا آخر، حيث تعتبر مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي من أهم المشروعات التنموية وإحدى الركائز الأساسية للتنمية المستدامة التي تعطي لها المحافظة أولوية خاصة لتنفيذها، بحسب إحصائيات رسمية من المحافظة.

ومن بين هذه المشروعات، محطة مياه الشرب بقرية حجازة بحرى وتبلغ طاقة المحطة 30 لترا/ ثانية بتكلفة مالية بلغت 54 مليون جنيه، وسوف تخدم المحطة أكثر من 30 ألف مواطن من أهالى القرية، ومشروع الصرف الصحى لمدينة قفط، وتصل الطاقة الاستيعابية للمرحلة الأولى من المشروع إلى 15 ألف م3/يوم، بتكلفة 167 مليون جنيه، ويخدم مدينة قفط ويستفيد منه 120 ألف مواطن.

طريق السكة الحجازية:

ويربط بين طريق قنا – الأقصر الصحراوى الشرقى وطريق مصر - أسوان الزراعى بطول 11 كم، وبتكلفة مالية بلغت 14 مليون جنيه، وهو يعد من الطرق الجديدة التى تم إنشائها بهدف رفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية بالمحافظة وزيادة معدلات الأمان والسلامة بها.

مستشفى مرزوق عبدالوهاب المرزوق:

وافتتح المستشفى الذي يقع على مساحة 7 آلاف متر، منها 3 آلاف متر لمبنى المستشفى، و4 آلاف متر لإقامة (مهبط طائرة إسعاف هليكوبتر - مسجد – كافتيريا – استراحة للمواطنين – ساحة انتظار للسيارات)، وهو أول مستشفى متخصص في الاستقبال والطوارئ، ويضم 10أقسام طبية مختلفة تشمل 230 سريرا، كما تضم وحدة لعلاج الحروق تعد الأولى من نوعها بمنطقة جنوب الصعيد بتكلفة إجمالية تصل إلى 213 مليون جنيه منها 102 مليونا تبرع من آل مرزوق و100 مليون من جامعة جنوب الوادى و11 مليونا من بنك مصر.

مشروع رى أراضى المراشدة:

مشروع تنمية وزراعة واستصلاح الأراضي بقرية المراشدة يتكون من 3 محطات رفع رئيسية تضم 5 طلمبات رفع بقدرة اجمالية 700 الف م3 / يوم، كما تم تنفيذ أعمال تبطين وتأهيل الترعة الرئيسية وفروعها فضلا عن مخرات سيول بالمنطقة بإجمالي أطوال 34 كم، لتصل التكلفة الإجمالية للمشروع إلى 250 مليون جنيه.

وقال محافظ قنا، إنه تم إطلاق مياه الري بمحطة (1 - 2 - 3) بطول 34 كم، مشيرا أنه سيتم ري 4300 فدان ري سطحى، بينما سيتم ري 1445 فدان ري جوفي، مؤكدا أنه سيقوم بالعديد من الزيارات الميدانية لمتابعة هذا المشروع الحيوى والهام مع تذليل أى مشاكل تظهر خلال العمل لضمان ليحقق أقصى استفادة ممكنة تمهيدا لافتتاح المشروع بشكل كامل.

وأضاف أن المشروع يخدم قرية الحرية التي تشتمل على 500 مسكن وشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي لتغذية القرية وسوق تجارية ومدرسة تعليم أساسي ووحدة صحية وجمعية تنمية مجتمع ومخبز نصف آلي ونقطة شرطة، بالإضافة إلى عمارتين سكنيتين للعاملين بتشغيل المشروع من الري وشركة الكهرباء وقطاع استصلاح الأراضي للإشراف على المشروع.

مجمع خدمات المستثمرين:

مبنى خدمة المستثمرين يقع على مساحة 4000 متر مربع، منه 1200 متر مربع مبنى إدارى من طابقين، وباقى المساحة عبارة عن مسطحات خضراء بتكلفة مالية حوالى 90 مليون جنيه، والمبنى يعد إضافة جديدة لقطاع الاستثمار بقنا، حيث يقدم خدمة الشباك الواحد والتى ستوفر الوقت والجهد على المستثمرين ورجال الأعمال الراغبين فى إقامة مشاريع جديدة على أرض المحافظة، أثناء استخراج موافقات التراخيص وتصاريح المشروعات الاستثمارية، وكذلك تبسيط الإجراءات وتحقيق اللامركزية.

محطة محولات نجع حمادى الجديدة:

محطة محولات نجع حمادي الجديدة بجهد 500 كيلو فولت، تقع على مساحة 250 ألف متر مربع بتكلفة مالية تصل إلى مليار جنيه وتتكون من (مبنى محطة 500 ك.ف - مبنى محطة 220 ك.ف - مبنى محطة 66 ك.ف - مبنى الكنترول)

المعامل الكيميائية للطب الشرعي:

تقوم المعامل الكيميائية للطب الشرعي بقنا بالنظر في قضايا المخدرات والسموم بنطاق محافظات البحر الأحمر – قنا – الأقصر – أسوان، وذلك في إطار سعي مصلحة الطب الشرعي إلى تعميم فتح معامل طبية وكيميائية في جميع المحافظات من أجل التخفيف على المواطن وسرعة الفصل في القضايا التي تحال إليها بمختلف أقسامها.

كما تساهم بشكل كبير في تقليص الوقت المستهلك في عمليات الفحص بنسبة تصل إلى 40%، كما تم تفعيل النظام المميكن لدورات عمل القضايا المنظورة بالإدارة بأحدث أنظمة قواعد البيانات وأجهزة الخوادم الرئيسية والحواسب الآلية المؤمنة بوسائل وأنظمة الأمن المعلوماتي.