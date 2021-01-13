هيئة الأرصاد الجوية: سرعة الرياح على القاهرة وصلت إلى 19 عقدة

ذكرت هيئة الأرصاد الجوية أنّ الرياح الجنوبية والجنوبية الغربية تنشط على مناطق من القاهرة والوجه البحري ومناطق من الصحراء الغربية ومدن القناة والسواحل الشرقية وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

وأوضحت الهيئة من خلال صورة نشرتها عبر الصفحة الرسمية على فيس بوك، أنّ سرعة الرياح على القاهرة الآن وصلت إلى 19 عقدة يصاحبها إثارة للرمال والأتربة.

الأرصاد توضح حالة الطقس اليوم

وذكر الخبراء في بيان صادر عن هيئة الأرصاد الجوية، أنّه يسود اليوم طقس دافئ على القاهرة والوجه البحري، مائل للدفء على السواحل الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية الغربية.

ويسود ليلًا طقس بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد، إذ تتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي على سطح الأرض ويتزامن معه منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السلوم والإسكندرية ومطروح وبلطيم ورشيد على فترات متقطعة، وخفيفة إلى متوسطة «30% تقريبًا» على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، فضلًا عن نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.

درجة الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة على بعض محافظات ومدن مصر اليوم على النحو التالي:

- القاهرة: العظمى 25 والصغرى 13.

- الإسكندرية: العظمى 21 والصغرى 13.

- مرسى مطروح: العظمى 19 والصغرى 12.

- بورسعيد: العظمى 26 والصغرى 14.

- دمياط: العظمى 25 والصغرى 13.

- الإسماعيلية: العظمى 26 والصغرى 12.

- السويس: العظمى 24 والصغرى 12.

- العريش: العظمى 26 والصغرى 14.

- طابا: العظمى 22 والصغرى 17.

- سانت كاترين: العظمى 19 والصغرى 5.

- شرم الشيخ: العظمى 27 والصغرى 18.

- الغردقة: العظمى 26 والصغرى 17.

- الفيوم: العظمى 25 والصغرى 13.

- بني سويف: العظمى 26 والصغرى 12.

- المنيا: العظمى 26 والصغرى 10.

- أسيوط: العظمى 27 والصغرى 10.

- سوهاج: العظمى 27 والصغرى 11.

- قنا: العظمى 27 والصغرى 11.

- الأقصر: العظمى 28 والصغرى 12.

- أسوان: العظمى 28 والصغرى 11.

- الوادي الجديد: العظمى 29 والصغرى 12.

- شلاتين: العظمى 28 والصغرى 16.

- حلايب: العظمى 26 والصغرى 16.

- سيوة العظمى 20 والصغرى 11.