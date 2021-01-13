الأرصاد تحذر: نهاية موجة الشبورة والضباب وبدء موجة رياح وأمطار

تشهد البلاد موجة من التقلبات الجوية، فبعد إنتاج موجة ارتفاع درجات الحرارة والشبورة الكثيفة، إلا وبدأت موجة جديدة من الرياح والأمطار التي تشهدها البلاد بدءً من اليوم الأربعاء الموافق 13 يناير الحالي، وحتى يوم الاثنين الموافق 18 يناير وذلك حسب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية والذي توقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من «السلوم - مطروح - الإسكندرية - رشيد - بلطيم» على فترات متقطعة ووقوع أمطار خفيفة إلى متوسطة «30% تقريبًا» على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة مع حدوث نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد، وعلى السواحل الشمالية الغربية ما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وذلك خلال اليوم الأربعاء.

انخفاض درجات الحرارة وأمطار غدًا الخميس

وغدأ الخميس تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض على الأنحاء كافة، لتسجّل العظمى على القاهرة 20 درجة مئوية مع سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة «40% تقريبًا» على مناطق من الوجه البحري ووسط سيناء وخليج العقبة على فترات متقطعة مع حدوث نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد، وعلى السواحل الشمالية الغربية ما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

أمطار خفيفة يوم الجمعة

وتوقعت الهيئة في بيانها سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة وسقوط أمطار خفيفة «40% تقريبًا» على مناطق من شمال الوجه البحري على فترات متقطعة مع حدوث نشاط للرياح على السواحل الشمالية الغربية ما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وذلك يوم الجمعة القادمة.

السبت والأحد أمطار متوسطة

أما يوم السبت القادم، فيشهد أمطارا متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة، وكذلك نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.

ويشهد الأحد القادم، أمطارا متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة مع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.

أمطار خفيفة يوم الاثنين

وتستمر الأمطار في يوم الاثنين القادم، وتكون خفيفة «40% تقريبًا» على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة مع حدوث نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية، وتتكون الشبورة المائية صباحًا على مناطق من القاهرة والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد.

الأرصاد: انتهاء الشبورة اليوم وبدء موجة رياح وأمطار

وأكدت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه بداية من اليوم ستنتهي الشبورة تماما على معظم أنحاء الجمهورية، نظرا لوجود نشاط للرياح يكون معه رمال وأتربة، وقد تقل الرؤية الأفقية على الطرق الصحراوية والسريعة.

وأضافت في تصريحات تلفزيونية لها أنّه بداية من اليوم الأربعاء سنشهد تقلبات جوية وسيكون هناك نشاط للرياح مثير للأتربة على السواحل الشمالية، الوجه البحري، القاهرة، وشمال الصعيد وستنخفض الرؤية الأفقية على الطرق الصحراوية والسريعة.

انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ونشاط للرياح

وأوضحت أنّه بداية من الخميس سيكون هناك انخفاض ملحوظ جدا في درجات الحرارة، وبعدما كانت درجة الحرارة 26 ستنخفض لتصل إلى 19 درجة مئوية، لافتة إلى أنّ درجة الحرارة الصغرى ستنخفض أيضا وتصل إلى 11 درجة، وسنشعر بالبرودة أثناء النهار والليل، مع استمرار نشاط الرياح يومي الأربعاء والخميس والذي يزيد إحساسنا بالبرودة.

وأشارت إلى أنّ فرص سقوط الأمطار ستبدأ بداية من اليوم الأربعاء على السواحل الشمالية للبلاد، وتستمر الخميس أيضا على مناطق من الوجه البحري ومستمرة حتى بداية الأسبوع المقبل، مؤكدة أنّ الفترة المقبلة متغيرة في الأحوال الجوية.