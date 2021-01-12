الأرصاد: أمطار على السواحل الشمالية غدا وارتفاع درجات الحرارة

قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ الشبورة المائية اليوم ستكون أقل كثافة من الأيام الماضية، حسب ما ذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، موضحة أنّ الشبورة ما تزال موجودة لكنها غير مؤثرة على الطرق، كما أنّ الضباب تلاشي تماما، وبداية من غد وبعد غد ستنتهي الشبورة تماما على معظم أنحاء الجمهورية، نظرا لوجود نشاط للرياح يكون معه رمال وأتربة، وقد تقل الرؤية الأفقية على الطرق الصحراوية والسريعة.

تقلبات جوية بداية من غدا

وأضافت شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، في برنامج «صباح البلد»، المذاع على فضائية صدي البلد، أنّه بداية من غدا سنشهد تقلبات جوية وسيكون هناك نشاط للرياح مثير للأتربة على السواحل الشمالية، الوجه البحري، القاهرة، وشمال الصعيد وستنخفض الرؤية الأفقية على الطرق الصحراوية والسريعة، مشيرة إلى أنّ هناك ارتفاع في درجات الحرارة يستمر معنا اليوم وغدا، وأنّ درجات الحرارة أعلى من المعدلات بنحو 3 أو 4 درجات وستصل بين 25 و 26 درجة على القاهرة، ولكن يجب ألا ننخدع بهذا الارتفاع لأنه مؤقت وسينتهي غدا.

انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

وتابعت أنّه بداية من الخميس سيكون هناك انخفاض ملحوظ جدا في درجات الحرارة، وبعدما كانت درجة الحرارة 26 ستنخفض لتصل إلى 19 درجة مئوية، لافتة إلى أنّ درجة الحرارة الصغرى ستنخفض أيضا وتصل إلى 11 درجة، وسنشعر بالبرودة أثناء النهار والليل، مع استمرار نشاط الرياح يومي الأربعاء والخميس والذي يزيد إحساسنا بالبرودة.

سقوط أمطار بداية من الغد

وأشارت إلى أنّ فرص سقوط الأمطار ستبدأ بداية من غدا الأربعاء على السواحل الشمالية للبلاد، وتستمر الخميس أيضا على مناطق من الوجه البحري ومستمرة حتى بداية الأسبوع المقبل، مؤكدة أنّ الفترة المقبلة متغيرة في الأحوال الجوية.