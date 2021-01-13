كل ما تريد معرفته عن منظومة الفاتورة الإلكترونية.. «تقرير»

عرض برنامج «صباح الورد»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد خيري، المذاع على فضائية Ten، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «كل ما تريد أن تعرفه عن منظومة الفاتورة الإلكترونية».

مصلحة الضرائب نفذت المشروع بالتعاون مع شركات عالمية

وجاء في التقرير، أنّ الفواتير الإلكترونية منظومة خاصة بالمعاملات التجارية باستخدام تكنولوجيا المعلومات لتحويل الفواتير لنسخ إلكترونية معترف بها في معاملات مصلحة الضرائب، وهذا المشروع نفذته مصلحة الضرائب بالتعاون مع كبري الشركات العالمية.

كيف تستعد للمشاركة في منظومة الفواتير الإلكترونية

وأضاف التقرير: «كيف تستعد للمشاركة في منظومة الفواتير الإلكترونية؟»، والخطوة الأولى من خلال التسجيل في المنظومة: «بتبعت إيميل لمصلحة الضرائب بطلب تسجيل في المنظومة وبترفق معاه أوراق الشركة، والمصلحة بترد عليك وبتحدد لك ميعاد للمقابلة، وبتروح المصلحة ومعاك أصول ورق الشركة والمصلحة بتنشأ لك الملف الرقمي بتاعك وبتبعت لك دعوة على الإيميل للتسجيل في الخدمة، ومن الدعوة بتدخل وبتملى البيانات المطلوبة وتقدر تستعمل اللغة الإنجليزية لو حبيت».

وتابع التقرير، أنّ الخطوة الثانية تتمثل في التكويد: «ده بيتم من خلال عمل أكواد لكل المنتجات من السلع والخدمات داخل شركتك وإرسالهم للمصلحة»، والخطوة الثالثة في التوقيع الإلكتروني: «بتقدر تعمل شهادة توقيع إلكتروني من خلال أي شركة معتمدة عشان تؤهلك لتوقيع الفواتير مقابل تكلفة بسيطة».

مصر من أوائل الدول في أفريقيا والشرق الأوسط التي تطبق منظومة الفواتير الإلكترونية

وأشار التقرير، إلى أنّ الخطوة الرابعة تتمثل في التوافق أو التكامل بين النظام المحاسبي لشركتك ونظام مصلحة الضرائب: «ده هيحتاج بعض التعديلات البسيطة في النظام الخاص بشركتك، وفي حالة لو مكنتش بتستخدم نظام محاسبي إلكتروني، مصلحة الضرائب عملتلك منصة الفواتير بتوفرلك الخدمة دي، لازم نكون فخورين إن مصر من أوائل الدول الرائدة في أفريقيا والشرق الأوسط التي تطبق منظومة الفواتير الإلكترونية».