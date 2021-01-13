محافظ أسيوط يستعرض مقترحات الحد من ظاهرة حرق المخلفات الزراعية

ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مع الدكتورة مها غانم نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بعض المقترحات للحد من ظاهرة حرق بقايا الذرة، للحفاظ على البيئة من أي انبعاثات ضارة تتسبب فيه الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية.

وأكد محافظ أسيوط، أهمية تضافر الجهود والتعاون بين المحافظة وكافة الجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية، لتقديم الدعم الممكن في كافة القطاعات الخدمية التي تهم المواطنين والتصدي للمشاكل التي قد تواجههم.

ولفت إلى الدور المهم الذي تقوم به جامعة أسيوط في القطاعات المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية «مصر 2030»، والتي من بينها خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأشار إلى العمل على تسخير كافة الإمكانيات من أجل نجاح وتطوير فكرة الاستفادة وإعادة تدوير المخلفات الزراعية، ووضع حلول علمية للتصدي لمشكلة حرق بقايا محصول الذرة بمحافظة وقرى أسيوط والتي تسبب ضرراً للمواطنين.

ووجه المحافظ بتكثيف حملات توعية المواطنين بخطورة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية، مع أهمية استخدام المفارم التي تم توزيعها بالقرى والمراكز لفرم المخلفات الزراعية والتخلص الآمن منها، وإعادة تدويرها وتحويلها إلى سماد عضوى "كمبوست" وأعلاف عضوية للحيوانات "سيلاج".

وفي سياق آخر، التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، المهندس محمد صلاح الدين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة والمهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة لوضع خطة عاجلة وبحث الاجراءات التي تم اتخاذها لتذليل العقبات ونهو الملاحظات لتشغيل مشروعي صرف صحي منفلوط وديروط بعد تلافي جميع الملاحظات خلال بضعة أشهر.

وأكد محافظ أسيوط - خلال الاجتماع – على التنسيق الكامل بين الهيئة القومية وشركة مياه الشرب ووضع خطة زمنية للانتهاء من الملاحظات بالمشروعين، مطالبًا الشركات المنفذة بسرعة تلافي الملاحظات لتسليم المشروعين وتشغيلهما في أسرع وقت ممكن وتسليمهما إلى شركة مياه الشرب خلال بضعة أشهر حتى يتسنى عمل التجارب والتشغيل بعد تعطل استمر سنين طويلة.

واستعرض المهندس ناجح عبد الرحمن، مكونات مشروع الصرف الصحي المتكامل بمركز ديروط والذي تبلغ تكلفته الإجمالية 625 مليون جنيه بطاقة استيعابية 52 ألف متر3/يوم، ويخدم مدينة ديروط وبعض القرى، والذي تم تنفيذه تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وهو متعطل منذ ما يقرب من 23 عامًا.