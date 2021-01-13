خبير: «فيس بوك» و«واتس آب» يحصلان على بيانات المستخدمين من شركات كثيرة

قال المهندس شريف إسكندر، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن المحادثات عبر تطبيق «واتس آب» مشفرة ولن تنتقل إلى أي جهة أخرى، لكن ما يحدث هو أن البيانات الأخرى الخاصة بالمستخدم أصبحت متاحة لـ«فيس بوك» وشركائه، مثل الروابط التي يطلع عليها المستخدم والمنتجات التي اشتروها «أون لاين»، وكذلك الأمر بالنسبة للصور وأي شيء آخر خاص بالمستخدم.

خصائص يجب استخدامها لحماية الخصوصية

وأضافت «إسكندر»، خلال تصريحات عبر تطبيق «ZOOM»، لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يُعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، و«on»، ويقدمه الإعلامي محمد الشاذلي والإعلامية جومانا ماهر: «الهواتف الحديثة بها خصائص يجب أن يستعملها الناس، ومن ضمنها عدم منح تطبيق واتس آب المكان الذي يتواجد فيه المستخدم، إذ يفضل منحه المكان الأقل دقة».

وتابع: «لازم نطلب من التليفون إن الخصائص دي ميستخدمهاش واتس آب إلا وهو شغال، مينفعش نبقى قافلين التطبيق وهو مستمر في متابعة مكان وجودنا وذلك لكي نحمي خصوصيتنا»، وذلك لأن المتاجر والمواقع التي تتعامل مع «فيس بوك» و«واتس آب» تمنح المنتجات أو الروابط التي زارها مستخدموها.

وأردف، أن المنظومة تزداد تعقيدًا وهو ما يستلزم استخدام الخصائص المرتبطة بمنع استخدام المعلومات: «البيانات اتلمت في مكان واحد، وبقى كيان الفيس بوك عنده معلومات أكثر دقة عني، ولما نستخدم تطبيق تاني، فده هيخلي جزء من معلوماتنا موجودة معاها وجزء تاني مع شركة تانية، وده ميزة.. بس مش الميزة اللي تخلينا كلنا ننقل على التطبيقات الأخرى، لأن أسهل حاجة ممكن تحصل إن التطبيق ده يتفق مع فيس بوك على الحصول على المعلومات».