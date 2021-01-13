«البرهان» يتفقد القوات السودانية على الحدود وسط توتر مع إثيوبيا

يتفقد رئيس مجلس السيادة السوداني، عبدالفتاح البرهان، القوات السودانية على الحدود وسط توتر مع إثيوبيا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وقالت مصادر سودانية رسمية، إن الجيش قادر على دحر أي محاولة لاختراق الحدود، متابعة: «إثيوبيا تطمع في أراضينا وتريد فرض إرادتها»، بحسب قناة العربية.

وأضافت مصادر سودانية رسمية، أن القوات العسكرية متواجدة في أراض سودانية وفق القانون الدولي، منوهة إلى أن التهديدات الإثيوبية لا تجدي ونلتزم بحل الخلاف عبر الحوار.

وقال المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء السودانى عبد الله حمدوك، «قرارنا واضح تجاه حفظ سيادتنا وحل المشاكل بالحوار وقواتنا تتواجد في أراض سودانية ولا ننوي شن حروب».

وأضاف: «حدودنا مع إثيوبيا معروفة ولا ينقصها سوى العلامات».