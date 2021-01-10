«العربية»: إثيوبيا تعلن استعدادها لتلبية مخاوف السودان بشأن سلامة السد

أعلنت إثيوبيا، استعدادها لتلبية مخاوف السودان بشأن سلامة السد إلإثيوبي، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وأعلن السودان، قبل قليل، احتجاجه على إعلان إثيوبيا الاستمرار في ملء السد الإثيوبي مؤكدًا: «لا يمكننا الاستمرار في دورة مفرغة من التفاوض حول السد الإثيوبي».

وكان وزير خارجية السودان، عمر قمر الدين، أعلن قبل قليل، إنه لا تقدم في جلسة المفاوضات الجارية حول السد الإثيوبي.

وانعقدت اليوم الأحد جلسة مفاوضات جديدة بشأن السد الإثيوبى بين وزراء الخارجية والرى بمصر وإثيوبيا والسودان.

وأعلنت وزارة الخارجية المصرية فشل مفاوضات اليوم حول السد الإثيوبى