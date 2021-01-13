«حماية المنافسة» تشارك في «لا للتواطؤ في العمليات التعاقدية» بالأزهر

عقد الأزهر الشريف ورشة عمل، صباح اليوم، للعاملين في المشيخة تحت عنوان «لا للتواطؤ في العمليات التعاقدية»، وشارك فيها الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء بمقر مشيخة الأزهر، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وشهدت ورشة العمل حضور عدد من العاملين بمشيخة الأزهر، وناقشت الورشة قضية التوافق مع أحكام قانون حماية المنافسة في المناقصات والعمليات التعاقدية بما يحافظ على المال العام، ويحقيق أكبر استفادة في رسم مستقبل مشرق للوطن.

التعاون المشترك

وعقب اللقاء، عقد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، لقاء خاصا مع رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين المؤسستين.

ورحب وكيل الأزهر، بالدكتور محمود ممتاز، موضحا أنّ مؤسسة الأزهر ترحب بالتعاون مع مؤسسات الدولة، بما يخدم مصلحة الوطن، وتدعم الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها خلق بيئة تنافسية ملائمة تمنع الممارسات الاحتكارية بما يسهم في تحسين الظروف المعيشية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

عجلة الاستثمار والتنمية

من جانبه، أعرب رئيس جهاز حماية المنافسة، عن شكره وتقديره لمؤسسة الأزهر الشريف، مؤكدًا أنّ الأزهر من أهم المؤسسات الوطنية التي تسهم بشكل كبير في خلق بيئة آمنة داخل الوطن، بما يدفع عجلة الاستثمار والتنمية.

يذكر أنّ الدكتور محمد الضويني، شارك في لقاء بمركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر الشريف، بالتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية، في الملتقى الافتراضي الشهري الثاني بعنوان «المؤسسات الدينية ودورها في تحقيق الإخوة الإنسانية»، وطالب وكيل الأزهر قادة الأديان والرسالات السماوية بالعمل على إظهار مبادئ الإخوة الإنسانية، وتقديم يد العون لكل إنسان لنشر ثقافة التسامح والتعايش والسلام، والتدخل فورا لإيقاف سيل الدماء البريئة، ووقف ما يشهده العالم حاليا من حروب وصراعات وانحدار ثقافي وأخلاقي.