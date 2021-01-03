بريد الوطن .. الأزهر الشريف.. والشيخ الجليل

سيظل الأزهر الشريف على مر العصور مدرسة خالدة فى انتفاع أبناء المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها بما يبصرهم فى حياتهم الدينية والدنيوية. وسيظل شيوخ الأزهر المتعاقبون يتذكرهم التاريخ بكل شموخ وإجلال لما قدموه للمسلمين على مدار أكثر من ألف عام من نشر مبادئ الدين السمحة ونبذ التعصب. ومن هنا سوف أعرض لمحة جميلة لشيخ الأزهر العظيم الأستاذ الدكتور أحمد الطيب الذى ينال احترام وتقدير مليارى مسلم فى جميع أنحاء العالم، ناهيك عن الاحترام الجم من غير المسلمين لسيادته، حيث قام شيخ الأزهر بإنشاء إدارة بمشيخة الأزهر تُسمى (إدارة لمّ الشمل) ومتفرعة منها وحدات فى جميع المناطق الأزهرية بمحافظات مصر، ومن الواضح جداً أنه يتم اختيار المسئولين عن تلك الإدارة من رجال عظماء جداً فى الأخلاق والدين والعلم، وعندما تصل إليهم مشكلة صغيرة أو كبيرة يسعون بمنتهى الإخلاص والسرعة لإيجاد حلول جذرية لها. مع العلم أن وحدات لم الشمل بالمحافظات ليست قاصرة فقط على حلول للمشاكل الزوجية والأسرية، بل توجد لديهم حلول لجميع المشاكل التى تواجه الإنسان فى الحياة، فهنيئاً لنا بشيخ الأزهر العظيم وبالفكر المستنير الذى يمتاز به دائماً وأبداً، وهنيئاً لنا بعظماء الأزهر فى محافظات القاهرة وقنا والشرقية وكل ربوع مصر.

طلعت سلامة

الزقازيق

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