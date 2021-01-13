«شارل ديجول» تعود إلى شرق المتوسط قريبا لمواجهة داعش

أعلنت فرنسا أن حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديجول ستنفذ خلال النصف الأول من العام الحالي مهمّة في شرق البحر الأبيض المتوسط وفي المحيط الهندي، في إطار العمليات العسكرية التي يقودها التحالف الدولي بقيادة واشنطن ضدّ تنظيم داعش في سوريا والعراق.

وقالت وزيرة الدفاع فلورانس بارلي أمام لجنة الدفاع النيابية، إن المهمة التالية لحاملة الطائرات شارل ديجول ستكون تعزيز قواتنا المشاركة في عملية شامال، وهي الشق الفرنسي من العملية العسكرية الدولية التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا.

وأضافت بارلي، أن حاملة الطائرات ستنتشر في النصف الأول من عام 2021، في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الهندي، وهذا الالتزام يؤكد، إذا ما لزم الأمر، على إرادتنا في مكافحة الإرهاب بشكل دائم وغير مشروط.

وذكّرت الوزيرة بأن قرابة 900 جندي يواصلون القتال ضد داعش في إطار عملية شامال المنضوية في التحالف الدولي لمكافحة التنظيم الجهادي.

وستكون هذه أول مهمة تقوم بها حاملة الطائرات الفرنسية منذ مطلع العام 2020 حين أصيب ثلثا طاقمها تقريباً بفيروس كورونا.

داعش لا يزال حاضرا

وكانت بارلي قد أعربت عن قلقها من عودة ظهور التنظيم المتطرف في العراق وسوريا، وقالت خلال مقابلة تلفزيونية إن فرنسا تعتبر أن داعش لا يزال حاضراً، ويمكننا الحديث حتى عن شكل من أشكال عودة ظهور داعش في سوريا والعراق.

وأعلنت إدارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب، عزمها على سحب 500 جندي من العراق في منتصف يناير في خطوة من شأنها أن تخفض عديد القوات الأمريكية في هذا البلد إلى 2500 جندي.

وسحبت غالبية الدول المشاركة في التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، معظم جنودها من العراق مع بدء تفشي جائحة «كوفيد-19».

وتتزامن عودة حاملة الطائرات الفرنسية إلى مياه شرق المتوسط مع استمرار التوترات بين باريس وأنقرة بسبب خلافاتهما بشأن النزاعين العسكريين الدائرين في سوريا وليبيا، وكذلك أيضاً بسبب أعمال التنقيب عن الغاز التي تقوم بها تركيا في مياه تتنازع عليها السيادة مع كل من اليونان وقبرص، بالإضافة إلى خلافهما الأخير بشأن الحرب التي دارت بين أذربيجان وأرمينيا في ناجورنو قره باغ.