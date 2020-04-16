20 بحارا من حاملة "شارل ديجول" يتلقون علاجا من كورونا

قال متحدث باسم البحرية الفرنسية، اليوم، إنّ نحو 20 بحارا فرنسيا ما زالوا في المستشفى بعد انتشار كبير لفيروس كورونا على متن مجموعة حاملة الطائرات شارل ديجول، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وذكرت وزارة القوات المسلحة الفرنسية، أمس، أنّه جرى فحص 1767 بحارا معظمهم تقريبا من حاملة الطائرات شارل ديجول وثبت إصابة 668 على الأقل بالفيروس.

وأبحرت شارل ديجول إلى شرق البحر المتوسط في 21 يناير لدعم العمليات العسكرية الفرنسية ضد "المتشددين الإسلاميين" في العراق وسوريا، قبل أن تتحرك إلى المحيط الأطلسي ثم البلطيق، بحسب ما نقلت "رويترز".

وهناك شاركت في تدريبات مع أساطيل من شمال أوروبا في بحر البلطيق قبل العودة إلى تولون، قبل أسبوعين من الموعد المقرر، بعد أن ظهرت أعراض مرض كوفيد-19 على أفراد من الطاقم.

وأعلنت وزارة الدفاع الفرنسية، في وقت سابق، وجود 50 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بين الجنود الفرنسيين الموجودين على متن حاملة الطائرات "شارل ديجول"، مشيرة إلى أنّ حاملة الطائرات تواصل رحلتها إلى تولون.