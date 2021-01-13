بدء جلسة مجلس النواب الأمريكي للتصويت على عزل ترامب

اجتمع مجلس النواب الأمريكي، اليوم، للتصويت على عزل الرئيس دونالد ترامب قبل أيام من نهاية ولايته وتنصيل جو بايدن رسميا في 20 يناير، وذلك بعد اتهامات بـ«التحريض على التمرد» لدوره في أعمال الشغب المميتة التي شهدها مبنى الكابيتول الأسبوع الماضي.

من المتوقع أن تستمر المناقشة الأولى نحو ساعة، وستدور حول القواعد التي تحكم مادة العزل، قبل إجراء تصويتين إجرائيين، وفقا لما نشرته شبكة «CNN».

ومع بدء إجراءات عزل الرئيس دونالد ترامب للمرة الثانية، سيجعله ذلك أول رئيس يواجه هذه العقوبة مرتين.أصدر الديمقراطيون يوم الثلاثاء الماضي بجانب مجموعة من النواب الجمهوريين ، قرارًا يدعو نائب الرئيس مايك بنس إلى اللجوء إلى التعديل الخامس والعشرين لإقالة ترامب من منصبه، لكن قبل التصويت، أوضح بنس أنه لن يفعل ذلك، قائلاً إنه لا يعتقد «أن مثل هذا الإجراء يصب في مصلحة أمتنا أو يتماشى مع دستورنا».

أعرب الديمقراطيون بأغلبية ساحقة عن دعمهم لعزل ترامب، واعتبارًا من ليلة الثلاثاء، قال عدد قليل من الجمهوريين إنهم يعتزمون الانضمام إلى نظرائهم والتصويت لعزله خلال تصويت الأربعاء، ومن بين هؤلاء رئيسة المؤتمر الجمهوري في مجلس النواب، ليز تشيني، وهي الأكثر شهرة، بالإضافة إلى النواب فريد أبتون من ميشيجان، وجايمي هيريرا بيوتلر من واشنطن، وآدم كينزينجر من إلينوي وجون كاتكو من نيويورك.

وجرى تقديم مادة «التحريض على التمرد»، الخاصة بالإقالة يوم الاثنين من قبل ثلاثة من أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين، وتقول إن ترامب «أظهر أنه سيظل يشكل تهديدًا للأمن القومي والديمقراطية والدستور إذا سمح له بالبقاء في المنصب، وتصرف بطريقة تتعارض بشكل صارخ مع الحكم الذاتي وسيادة القانون».

جاء في مقال الاتهام المؤلف من خمس صفحات: «لقد هدد سلامة النظام الديمقراطي، وتدخل في الانتقال السلمي للسلطة، وبالتالي فقد خان ثقته كرئيس، ما أدى إلى إصابة شعب الولايات المتحدة بوضوح».