219 عضواً من الحزب الديمقراطي يصوتون لصالح تفعيل «مادة عزل ترامب»

صوت مجلس النواب الأمريكي، اليوم، بالموافقة على قرار يطالب مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتفعيل المادة 25 من الدستور الأمريكي، والذي يسمح له بعزل الرئيس الحالي، أو تنحيته عن مهامه، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وانتهت الجلسة الأولى التي عقدها المجلس صباح اليوم، بالتصويت التمهيدي لصالح تفعيل المادة 25 من الدستور الأمريكي، لعزل الرئيس الحالي دونالد ترمب، حيث صوت 219 نائبا ديمقراطيا من أصل 435 لصالح تفعيل المادة.

وصوت المجلس بالموافقة بالأغلبية على قرار طالب «بنس» بتفعيل التعديل 25 للدستور الذي يسمح له بعزل الرئيس.

وكان تفعيل المادة الـ 25 من الدستور، لعزل الرئيس يحتاج إلى 218 صوتا، فيما أعلن عدد من النواب الجمهوريين مع بدء الجلسة، تأييدهم لإجراءات عزل ترامب.

وطالب عدد من النواب بمعاقبة المقصرين في تأمين مبنى «الكونجرس»، وقال نائب عن «أوكلاهوما»، إنه يجب مقاضاة المسؤولين عما جرى في الكونجرس، فيما أكد نائب ديمقراطي عن «كاليفورنيا» أنه يجب مقاضاة من حرض على مهاجمة الكونجرس.

وأشار نائب عن «كنتاكي»، إلى أنه يجب محاسبة من تجرأ على مهاجمة الكونجرس، موضحا أنه لا يمكن السماح بتكرار هذه التجربة.

وكانت نائبة عن «بنسلفانيا»، دعت في وقت سابق، مايك بنس نائب ترامب، لتفعيل المادة 25 من الدستور، فيما أكدت نائبة عن «أوكلاهوما» أنه لا يمكن قبول التحريض على التمرد.

كما أقرت لجنة بالمجلس قواعد النقاش للمساءلة الثانية لترامب. وكان زعيم الأغلبية في المجلس ستيني هوير، أكد أمس الاول الاثنين، أن النواب سيبحثون إجراء مساءلة ثانية للرئيس دونالد ترامب، اليوم، بعد اتهامه رسميا بالتحريض على التمرد.

وذكر معاون بمجلس النواب،أن هوير أبلغ رفاقه الديمقراطيين بأن المجلس سيبدأ إجراءات المساءلة اليوم إذا رفض بنس، تفعيل المادة 25 من الدستور.