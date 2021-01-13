لجنة بمجلس النواب الأمريكي تقر قواعد النقاش لـ«عزل ترامب»

أقرت لجنة بمجلس النواب الأميركي قواعد النقاش لعزل الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، وذلك حسبما أفادت فضائية «العربية» في نبأ عاجل لها.

واعتبر «ترامب»، أن محاولات عزله في البرلمان ستؤدي إلى انقسامات خطيرة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن حرية التعبير تتعرض للهجوم، وذلك بعد أن ألغت مواقع تواصل اجتماعي على رأسها تويتر، حساباته بشكل دائم.

وعلق «ترامب» على أحداث اقتحام مبنى الكابيتول وما صحابه من أعمال عنف الأربعاء الماضي، واصفًا من قاموا باقتحام مبنى الكونجرس بالرعاع.

وفي مؤتمر صحفي من أمام الجدار الحدودي مع المكسيك، أمس الثلاثاء، قال ترامب، إنه يؤمن بدولة القانون وليس بالعنف والتمرد، وذلك بعد نحو أسبوع من اقتحام المئات من أنصاره لمبنى الكابيتول، تلبية لدعوة منه بالتوجه إلى هناك والتظاهر، مستبعدًا أي خطر لعزله استنادا إلى التعديل الـ25 في الدستور الأمريكي، مؤكدا أنه لا يشعر بالقلق من من محاولات عزله في البرلمان.

وحذر الرئيس المنتهية ولايته من مآلات قرار العزل، قائلا إن محاولات عزله في ستؤدي إلى إنقسامات خطيرة مشيرًا إلى أن حرية التعبير تتعرض لهجوم مثلما لم يحدث من قبل، وذلك بعد أن ألغت مواقع تواصل اجتماعي على رأسها تويتر، حساباته، داعيًا إلى السلام والهدوء في الولايات المتحد. قائلا: حان الوقت لأمتنا كي تداوي الجراح وآن أوان السلم والهدوء وتنفيذ القانون.