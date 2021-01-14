شعبة الخضر والفاكهة: استقرار الطقس وراء وفرة المعروض من البطاطس  

واصلت أسعار الطماطم والبطاطس تراجعاتها في الأسواق، اليوم، ليباع ٤ كيلو طماطم وبطاطس ب10 جنيهات، في أسواق التجزئة، مع وفرة في المعروض.

رئيس الغرفة: استقرار الطقس وراء وفرة المعروض

وقال يحيى السني، رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة، إن كثرة الانتاج واستقرار الطقس في المحافظات أدى إلى وفرة المعروض، لافتا إلى أنه بالرغم من ذلك إلا أن الطلب متراجع بشكل كبير.

وأشار «السني» إلى أن مشروعات الدولة الزراعية كمشروع المستقبل ساهمت في استقرار الأسعار، مقارنة بها في الأسواق العالمية، ما شجع على زيادة التصدير، مضيفا أن تراجعات الخضر والفاكهة خلال الفترة الماضية، خاصة مع بداية العام الجاري، ساهم في تراجع معدلات التضخم.

وأوضح رئيس الغرفة، أن هناك مخاوف كبيرة لدى الفلاحين والتجار من انحسار المساحات المزروعة من البطاطس، بعد الخسائر الكبيرة في الإنتاج، نتيجة عدم تسويق المحصول وتراجع الأسعار لتصل إلى أكثر من 80%، خلال تلك الفترة، وهي انخفاضات غير مسبوقة.

ونوه يحيى السني، إلى أن البطاطس تعرضت لإغراق كبير بالأسواق؛ بسبب زيادة الإنتاجية، وعدم فتح أسواق جديدة لزيادة الصادرات بسبب فيروس كورونا، ما انعكس على انخفاض سعر الكيلو جرام، ليتراوح من 50 إلى 150 قرشا في أسواق العبور، مطالبا الحكومة بالتدخل من خلال سياسات رشيدة لتحقيق التوازن بين العرض والطلب لحماية منتجي البطاطس أو المنتجات الزراعية الأخرى، لضمان الاستدامة في الإنتاج الزراعي، مع العودة مرة أخرى للإرشاد الزراعي.

رئيس شعبة الخضر: العام الجديد شهد تراجعات بالجملة

في السياق ذاته، قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بالغرف التجارية، إن العام الجديد شهد تراجعات بالجملة لأصناف الخضر والفاكهة كافة، الأمر الذي جعل الطماطم والبطاطس تباع ال٤كيلو ب١٠جنيهات

وأشار «النجيب» إلى أن أسعار الجملة لبيع الخضر والفاكهة تعرضت لانخفاض كبير، بسبب زيادة الإنتاج وتراجع التصدير، لافتا إلى أن التراجع امتد إلى محاصيل أخرى، منها الطماطم التى انخفضت أسعارها بسبب زيادة المعروض لتصل إلى 2.5 جنيه للكيلو الواحد، نتيجة طرح المحصول الجديد في عدد كبير من المحافظات بالأسواق.

ونوه نائب رئيس الشعبة، إلى أن سعر الفلفل الرومي انخفض إلى 3 جنيهات، مقارنة بـ10 عن نفس الفترة من العام الماضي، وتراوح سعر كيلو الباذنجان من 75 قرشا – 1.5 جنيه بأصنافه، والخيار من 2.5 – 3 جنيهات، فى حين بلغ سعر الملوخية من 2 – 2.5 جنيهات للكيلو، والبرتقال من 2.5 – 3 جنيهات، واليوسفي ما بين 1.5 – 2.5 جنيه، والجوافة من 3 – 5 جنيهات، والرمان من 4 – 6 جنيهات، مقارنة بـ12 جنيها، خلال نفس الفترة من العام الماضي.