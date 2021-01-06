فض سوق الخضار بقرية مسهلة بالسنطة في محافظة الغربية «صور»

نجحت القيادات التنفيذية بالوحدة المحلية بقرية مسهلة التابعة لمدينة السنطة في محافظة الغربية، في فض سوق الخضار بالقرية، بسبب إقامته بالمخالفة لقرار الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بحظر إقامة الأسواق لمدة شهر، ضمن الإجراءات الاحترازية للتصدي للموجة الثانية من فيروس كورونا.

وكان محافظ الغربية، قد أجرى جولة تفقدية مفاجئة اليوم الأربعاء، بمركز بسيون، لمتابعة الخدمات والمرافق، ومدى تطبيق الإجراءات الاحترازية.

ورصد إقامة السوق وتواجد الباعة في المنطقة التي يقام بها السوق، فأمر على الفور بفضه، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأكد محافظ الغربية، أنه لا تهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية المواطنين من انتشار فيروس كورونا المستجد، وأن من تثبت مخالفته للإجراءات الاحترازية أو القصور أو الإهمال في تطبيق القرارات سيحال للتحقيق بالجهات المختصة.