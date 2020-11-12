مدبولي يتفقد سوق الخضار الجديد في بورسعيد: نقلة نوعية تحسن جودة الحياة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته لمحافظة بورسعيد، اليوم، سوق الخضار الجديد، حيث يتفقد مدبولي، تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

تأتي زيارة رئيس الوزراء لبورسعيد، في إطار متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية، والوقوف على المعوقات التي قد تواجه تنفيذها، للتغلب عليها.

وقال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، لرئيس الوزراء، إنّ السوق مُقام على مساحة 21 ألف متر مربع، وتبلغ تكلفة إنشائه 200 مليون تقريبا، لافتا إلى أنّه أقيم على أرض السوق العشوائي القديم، ويضم 32 محل خضار جملة، و6 محلات خضار جملة مزودة بثلاجة، إضافة إلى 69 محل قطاعي، و3 محلات عطارة، و6 محلات لحوم ودواجن منها منفذ بيع لحوم خاص بالمحافظة، ويوجد بالسوق مقران لبنكي القاهرة و مصر، و16 محلا تجاريا بدورين، كما يضم السوق الجديد 8 مطاعم بدورين وتراس.

وأثنى مدبولي على النقلة النوعية التي تحققت بإنشاء السوق الحضاري المنظم، بعد أن كان في السابق عبارة عن سوق عشوائي، مؤكدا أنّ مثل هذه المشروعات تسهم بشكل كبير في تحسين جودة الحياة، سواء للعاملين بالأسواق، أو جمهور المتعاملين معها.

واستهل مدبولي ومرافقوه جولتهم بالمحافظة، اليوم، بتفقد وحدة التغيرات المكانية التابعة لمحافظة بورسعيد، واستمع إلى شرح من العاملين بالوحدة عن مراحل رصد المخالفات والتعامل معها، حيث يتلقى المركز تقريرا يوميا يرصد مواقع وإحداثيات التغيرات والمخالفات، وعلى الفور يبلغ المركز المحافظة ويرسل فريقا لرصد وتصوير المخالفة على الأرض، يلي ذلك تكليف فريق من الحي والجهات الأمنية المعنية لإزالة المخالفة فورا.

ووجّه رئيس مجلس الوزراء بإثبات إزالات المخالفات والمباني المخالفة بالمحافظات بـ"الصور"، حتى لا يتحول الأمر إلى مجرد رصد للتعديات دون إزالتها من جذورها.