«السفيرة عزيزة» يستضيف مي كمال في احتفالية مرور 4 سنوات على انطلاقه

عرض برنامج «السفيرة عزيزة»، احتفاليته بمرور 4 سنوات على انطلاق البرنامج وفضائية «DMC»، ودخولها في كل بيت وأسرة مصرية، باستعراض أبرز أعمال البرنامج، خلال فترة الـ4 سنوات الماضية، كما جرى عرض أغنية خاصة بالبرنامج باسم «السفيرة عزيزة».

الواحد لما بيكبر بيكون عايز يعبر عن نفسه

وخلال الحلقة الاستثنائية من البرنامج، المذاع على فضائية «DMC»، والذي يقدمه سالي شاهين ونهى عبدالعزيز، استضاف البرنامج المطربة مي كمال، وهي ابنه الفنانة عفاف راضي، وقالت إن والدتها أثرت كثيرا على شخصيتها وحبها للفن والغناء، حيث أن أي نوع من الفن يضيف لشخصية الشخص سواء آكان تمثيل أو غناء أو رقص: «الواحد لما بيكبر بيكون عايز يعبر عن نفسه ومش عارف أزاي، وأنا كان عندي البيئة مهيئة للغناء، وبابا وماما كانوا داعمين ليا».

وأضافت «كمال»، أن الخطوة الخاصة للغناء، بدأتها في وقت متأخر، حيث أنها وفي البداية بدأت في استكشاف مواهبها من خلال مسرح المدرسة، ثم اشتركت في مسرح الجامعة، لتجد بأن حبها للغناء زاد مع الوقت: «ماما قعدت فترة طويلة مش عارفه أني حابه أغني، ولكن بعد ما دخلت الجامعة قولتلها أني حابه أغني وأتعلم، وروحت الأوبرا واتعلمت هناك 3 سنين».

وأوضحت أنها اتخذت قرارها في استكمال مسيرتها الفنية والغناء منذ عامين، حيث أنها في البداية، بدأت في الأوبرا وكانت فترة للتحضير والدراسة بالنسبة لها، وذلك بعدما نصحتها والدتها بذلك: «هي مؤمنة أن الأوبرا هو المنهج الوحيد في الغناء، والدكتوراه بتاعتها في المزج بين الغناء الأوبرالي والشرقي، وأنا استفدت من ده».

وأكدت أنها أطلقت أول أغنية «سنجل» لها في العام الماضي 2020، باسم «وسط الزحام»، ومع تسجيلها للأغنية تعرفت على عدد من الأشخاص القريبين لها في الفكر والطرب والغناء: «متخيلتش أن أول أغنية في حياتي أعملها في الظروف دي، وأنا لسه في بداية المشوار ومش عارفه أزاي أعمل ألبوم، وأنا مكرسه حياتي للغناء».