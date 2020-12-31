«الداخلية» في مهمتين بليلة رأس السنة.. تأمين عيد ميلاد ومواجهة كورونا

مهمتان لـ وزارة الداخلية في ليلة رأس السنة، المهمة الأولى تأمين الكنائس، حيث كثفت الوزارة جهودها لاحتفالات الأقباط بعيد الميلاد المجيد، حيث أعلنت حالة الاستنفار الأمني بجميع المحافظات ودوائر أقسام الشرطة، وذلك لتأمين جميع المنشآت الحيوية والحكومية، ودور العبادة خلال الاحتفال بقداس عيد الميلاد.

مواجهة كورونا

المهمة الثانية تنفيذ قرار مجلس الوزراء، بشأن مواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا، وذلك بعد أن قررت الحكومة حظر إقامة أي حفلات أو مهرجانات أو فعاليات، تتعلق باحتفالات رأس السنة، داخل المنشآت الفندقية والسياحية.

خطة الداخلية

وضعت الوزارة منذ عدة أيام، خططا أمنية واسعة للحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكل أشكالها وصورها، وتحقيق الانضباط وتوفير الأمان، خلال الاحتفالات برأس السنة الجديدة، وهي المهمة الأولى مع بداية العام الجديد.

تأمين.. وشرطة نسائية

تستهدف الخطة الأمنية، تعزيز التواجد الأمني والخدمات الشرطية، عند مداخل الكنائس ومخارجها، والطرق المؤدية إليها، مع الحفاظ على حرم آمن بجميع الكنائس، ومنع انتظار السيارات بها، كما تم الدفع بقوات من رجال البحث الجنائي والخدمات السرية، بالإضافة إلى الخدمات الشرطة النسائية المشاركة في عمليات الفحص والتأمين، فضلا عن فرق من الكلاب البوليسية.

حظر الحفلات

وتهتم وزارة الداخلية خلال رأس السنة، بالتنسيق مع الجهات الأخرى، بمنع الاحتفالات أو إقامة المهرجانات أو الأفراح، أو سرادق العزاء، أو إقامة أي فعاليات من احتفالات رأس السنة داخل المنشآت الفندقية والسياحية.

وأكد مصدر أمني، أنه سيتم تطبيق القانون على كل من يخالف قرارات مجلس الوزراء، وتحرير محاضر رسمية، ويجب على الجميع اتخاذ الاجراءات الاحترازية اللازمة، لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح المصدر، أن الحملات الأمنية مستمرة في جميع أنحاء الجمهورية، بالتنسيق مع المحافظات، لتنفيذ قرار مجلس الوزراء مواجهة فيروس كورونا للحد من انتشارها.

يذكر أن الجريدة الرسمية، نشرت قرار الحكومة، الذي ينص على حظر إقامة احتفالات رأس السنة أو أفراح أو سرادق عزاء أو أي مناسبات، داخل المنشآت الفندقية والسياحية، بهدف مواجهة فيروس كورونا.