في عيد ميلاد نقيب الممثلين.. أشرف زكي «فنان في مواجهة الأزمات»

«لا تحملوني فوق طاقتي.. ابحثوا عمن يتولى هذه المهمة»، كلمات قالها نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، في اجتماع للجمعية العمومية، إزاء ما يتعرض له من ضغوط وأمور تشكل عبئًا على كاهله، وتأكيده أن خدمة زملاء مهنته ليس لها علاقة بمقعد النقيب، اليوم يحتفل «زكي» بعيد ميلاده باعتباره من مواليد 29 ديسمبر، والتي وصفته زوجته الفنانة روجينا بأنه رفيق الرحلة والسند و«أبو البنات».

نقيب «الأزمات» عبارة كثيرًا ما تلاحق الفنان أشرف زكي، الذي بدأ عمله النقابي على مدار 30 عامًا حتى أصبح نقيبًا للممثلين، يقوم في خدمتهم ومواجهة المشاكل التي يتعرضون لها، ويتصدى للأزمات التي يصنعوها لأنفسهم أحيانًا ومحاولة إخراجهم من أي «ورطة»، وإصدار بيانات اعتذار لزملائه الذين يتعرضون للسب من آخرين في نفس المهنة، كما حدث مع الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة، التي تطاولت عليه إحدى فنانات الأدوار الثانوية.

الوصول للنقيب أشرف زكي، عبر الهاتف لايمثل صعوبة، دائمًا ما يرد على الاتصالات التي ترد إليه إلا إذا كان مشغولًا باتصال آخر، وكثيرًا ما يلاحق زملائه بالوسط الفني للاطمئنان عليهم حال مرضهم أو إصابتهم لعنات السوشيال ميديا بسبب تصريحاتهم وتصرفاتهم، ومواجهة الشائعات التي يتعرضون لها وتقديم بلاغات ضد مروجيها، وفي أحزانهم وحالات الوفاة يكون أول المشيعين للجنازة، ومقدمي واجب العزاء.

3 دورات جلس خلالها الفنان أشرف زكي، على مقعد نقيب الممثلين، تعرض في اثنين منها لأزمات كثيرة منها الدورة الثانية خلال أحداث 25 يناير عام 2011، والتي شهدت تغيرات كثيرة في المجتمع والمنطقة العربية، وتعرض بعض الفنانين لمشاكل مع فئة من المجتمع في هذا التوقيت.

أما أكثر الأزمات التي يعيشها النقيب أشرف زكي، وبالتحديد خلال جائحة فيروس كورونا التي تسببت في تعطيل كثير من الأعمال الفنية، وزيادة حدة البطالة التي يعاني منها بعض الفنانين من أعضاء النقابة الذين يلاحقونه ليلًا نهارًا ويقولون له «شغلنّا»، والتي يعتبرها من أكثر التحديات التي يواجهها خلاله عمله النقابي.

«رحلة حلم» عنوان الفيلم التسجيلي الذي عرض خلال تكريم أشرف زكي بمهرجان المسرح العربي، عن مشواره الفني حتى أصبح نقيًبا للممثلين، ورئيسًا لأكاديمية الفنون، وأثناء تسلمه الجائزة بصحبة زوجته روجينا وشقيقته الفنانة ماجدة زكي، لم يتمالك نفسه من الفرحة حتى خّر ساجدًا على خشبة المسرح «نعمة ربنا كبيرة ولازم أشكره عليها».

«حققت نجاحات وعانيت من الإخفاقات.. وأديت مهمتي أمام زملائي وتلاميذي.. وسايب لبناتي حب الناس مش الفلوس» كلمات قالها أشرف زكي، بعد تكريمه «مش هقول كلمة.. خلي المسرح وحيطانه تتكلم».

مايزيد عن 100 عمل فني شارك فيهم الفنان أشرف زكي، أبرزها «خطوط حمراء، سارة، ملك روحي، مشوار امرأة، أم كلثوم، حديث الصباح والمساء، محمود المصري، يوم الكرامة، عيال حبيبة، أحلام عمرنا، طباخ الريس».