نواب بجلسة عزل ترامب بالكونجرس: وجوده في المنصب «خطر للغاية»

افتتح النائب الديمقراطي جيم ماكجفرن، رئيس لجنة القواعد بمجلس النواب، مناقشة توجيه اتهام للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، ببعض الملاحظات حول ما حدث في 6 يناير، ودوره وحلفائه في تحريض الغوغاء على اقتحام مبنى الكابيتول.

وقال ماكجفرن، في كلمته: يوم الأربعاء، 6 يناير، اجتمع الكونجرس هنا للوفاء بواجبنا الدستوري، وحصر فوز المجمع الانتخابي للرئيس المنتخب بايدن ونائب الرئيس المنتخب هاريس بعد انتخابات حرة ونزيهة، وهذا يبعث برسالة للعالم مفادها أن الديمقراطية في الولايات المتحدة مستمرة، وفقا لما نشرته شبكة CNN.

وتابع: لكن في تجمع حاشد، على بعد ميل ونصف فقط من شارع بنسلفانيا، كان دونالد ترامب وحلفاؤه يؤججون غضب الغوغاء العنيفين، وعلى الرغم من أن هذه الانتخابات كانت الأكثر أمانًا في تاريخنا، إلا أن دونالد ترامب كرر كذبته الكبيرة بأن هذه الانتخابات كانت بمثابة هجوم فظيع على الديمقراطية.

ووصفت النائبة الديمقراطية، جودي تشو، المهاجمين المؤيدين لترامب الذين اقتحموا مبنى الكابيتول بأنهم إرهابيون جعلهم دونالد ترامب متطرفين.

وتابعت: لقد تعرضنا للهجوم من قبل الإرهابيين، ولكن هذه المرة كان الإرهابيون متطرفين هنا في الولايات المتحدة، والأسوأ من ذلك أنهم جعلهم متطرفين من قبل الرئيس، الذي كذب عمداً على أنصاره بأن الانتخابات قد سُرقت، ثم أخبرهم متى يحضرون العاصمة، أين يحتجون ومن يوجهون غضبهم إليه.

وقالت إن الحاجة إلى عزل ترامب من منصبه لا يمكن أن تكون أكثر إلحاحًا، متابعة: من الخطر للغاية أن يظل في المنصب. يجب أن يحاسب دونالد ترامب.. يجب عزله.

بينما دعا النائب الجمهوري رودني ديفيس، إلى وقف المساءلة، وتشكيل لجنة من الحزبين للتحقيق في أعمال الشغب التي وقعت في مبنى الكابيتول الأسبوع الماضي.

ويتهم مجلس النواب الرئيس ترامب بـ التحريض على التمرد، لدوره في أعمال الشغب الدامية في الكابيتول الأسبوع الماضي ومن المقرر أن يصوت اليوم على عزل الرئيس وتوجيه الاتهامات إليه.