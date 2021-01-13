عمرو موسى يتحدث عن وجبات عبدالناصر وحربي «67 و73» على العربية الجمعة

في الحلقة الثانية من سلسلة برنامج الذاكرة السياسية على قناة العربية، يحسم وزير الخارجية المصري الأسبق عمرو موسى الجدل بالمعلومات والتوضيحات بخصوص وجبات الطعام التي كان الرئيس المصري الأسبق جمال عبدالناصر، يرسل موظفا إلى العاصمة السويسرية لجلبها إليه، يرد موسى كذلك على الانتقادات التي طالته بهذا الشأن.

يكشف موسى أيضا، ما كان يدور داخل أروقة وزارة الخارجية المصرية في حربي الـ67 والـ 73.

عمرو موسى الذي كان في حرب أكتوبر في نيويورك، يقول إنه بعد الانتصار المصري في هذه الحرب، أصبح وزير الخارجية الأمريكي وقتها هنري كيسنجر، يطارد نظيره المصري محمد حسن الزيّات ليلتقيه.

وفي الحلقة يوضح رئيس الدبلوماسية المصري الأسبق، كيف تعامل مع المخابرات في الملفات الخارجية، التي كان تضع يدها عليها.

وعن علاقته بالعقيد الليبي الراحل معمّر القذاقي يقول: عقب تعييني وزيرا للخارجية، كان يعتبرني عميلا أمريكيا، إنما بعد فترة بدّل نظرته حيالي بالكامل.

برنامج الذاكرة السياسية على قناة العربية، يبث يوم الجمعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة.