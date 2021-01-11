تفاصيل انفجار «تنك أكسجين» بحميات نجع حمادي: «آدي العربية وآدي التنك»

قال الدكتور بدوى محمد، معاون مدير الإدارة الصحية بنجع حمادي، إن تسرب كمية أكسجين من «تنك» كان معبأ على عربة الشركة الموردة لمستشفى حميات نجع حمادي، تمت السيطرة عليه في لحظات بقيام العمال بغلق المحبس.

وتابع بأن التسريب كان أثناء تعبئة اسطوانات المستشفى الكبيرة «تنك صغير»، من المحبس، وتسببت كمية قليلة جدا من الأكسجين، لا تذكر، في الانفجار، ولم يصاب أحد من المتواجدين في المكان بضرر.

وتابع بأن العربة كانت قادمة من محافظة سوهاج محملة بالأكسجين، تابعة لشركة خاصة، وكانت بصدد تعبئة تنكات مستشفى حميات قنا لتوفير مخزون كبير من الأكسجين.

«آدي العربية وآدي التنك»

ونشر مستشفى حميات نجع حمادي، بيانا على صفحته على «فيس بوك»، قال فيه «يا جماعه كل اللي اتنشر بخصوص انفجار تانك الأكسجين فى المستشفى ليس صحيحا وليس انفجارا، كل اللي حصل إنه بعد ما عربية الأكسجين ملت التانك، هي اللي سربت شوية من المحبس، والموضوع اتحل في ثواني وادي العربية وادي التانك».

وكان محيط مستشفى حميات نجع حمادي، مساء اليوم، شهد انفجارا بسيطا بكميات من الأكسجين دون وقوع مصابين.

وكان اللواء محمد أبوالمجد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، تلقى إخطارا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد بتسرب أكسجين من قبل تفريغ حمولته بمستشفى حميات نجع حمادي، ولم يسفر عن سقوط ضحايا أو مصابين.

وكان الدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، اليوم السبت، إن مستشفى حميات نجع حمادي الذي تخضع لأعمال التطوير تمهيدا لتشغيله مستشفى فرز وعزل لمصابي كورونا بقوة 58 سريرا و10 أسرة عناية.

ويضم المستشفى شبكة غازات بسعة 6000 لتر وأسطوانات أكسجين بسعة 65 أسطوانة، مشيرا إلى أن أعمال التطوير تأتي في إطار حرص الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، على تطوير المنظومة الصحية بالمحافظة والعمل المستمر لتحسين قطاع الصحة بقنا من أجل تقديم خدمات طبية متكاملة للمواطنين.